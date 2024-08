Oscar-díjasok és hollywoodi sztárok Debrecen főterén

Csütörtökön, vagyis 2024. augusztus 15-én este Hollywood betoppan Debrecenbe, amikor is a cívis város főterén, a Nagytemplom előtt szabadtéri koncert keretében hallgathatja a nagyérdemű a legismertebb hollywoodi magyar komponisták alkotásait, amelyek a filmtörténet óriásainak műveihez szolgáltatták a zenei aláfestést. Az érdeklődők élőben találkozhatnak minden idők egyik legsikeresebb magyar filmesével, a 23 Emmy-díjra jelölt, és ebből számosat elnyert Csupó Gáborral.

Hollywood magyar szakértői, a Magyar Film- és Bánffy Miklós-díjas Kollarik Tamás, valamint a Magyar Mozgókép-díjas Takó Sándor az elmúlt években készített könyvek, filmek után egy új műfaj, a szimfonikus filmzenei show segítségével hozza közel a hollywoodi magyarok népmesei fordulatokban bővelkedő történeteit a nézőkhöz.

Nem elég, ha magyar vagy, tehetségesnek is kell lenned!

– állt a figyelmeztető felirat a legenda szerint Zukor Adolf, ricsei születésű néhai New York-i szőrmeárus, későbbi hollywoodi filmmogul, a Paramount stúdió alapító elnöke irodájának ajtaján. Az anekdota szerint Zukor a hozzá munkáért folyamodó megannyi honfitársának halkan azért mindig hozzátette: „…de azért segít egy kicsit”.

Magyarok Hollywoodban

Akár igaz a legenda, akár nem, vitathatatlan, hogy a magyar elme a kaliforniai sivatagba letett első filmstatívok óta meghatározza Hollywoodot. A Magyarok Hollywoodban című koncerten a debreceni közönség tucatnyi hollywoodi magyar történetét ismerheti meg egyedülálló módon, és több mint tíz, a magyar filmesekhez kapcsolódó filmzenét hallgathat meg, Hollywood megalapításától egészen napjainkig.

A show megidézi például Lugosi Bélát, aki Drakula karakterét ismertette meg a világgal, Zsigmond Vilmost, aki Steven Spielberg alkotótársaként nyert Oscar-díjat, Andy Vajnát, aki az Elemi ösztönnel és a Rambo-franchise-zal vált világhírűvé. Emellett kevéssé ismert nevekkel is találkozhatnak a nézők, például André de Tóth történetével, akit Martin Scorsese a „rendezők rendezőjeként” emlegetett. Közben a Kodály Filharmonikusok olyan filmzenéket játszanak, mint a My Fair Lady, a Ben Hur, A Gyűrűk ura, vagy a legendás Csupó Gábor által rajzfilmmé varázsolt Simpson család zenéje.

Ben Hur Debrecenben

A koncerten személyesen jelen lesz a magyar filmtörténet egyik legsikeresebb szereplője, a 23-szor Emmy-díjra jelölt Csupó Gábor, aki egyedülálló módon öt Emmy-díjat kapott meg személyesen, nyolcat pedig a stúdiója által. Csupó, Kollarik és Takó évek óta dolgoznak közösen, ennek eredménye az egyik legizgalmasabb filmes szakkönyv is: Csupó Gábor páratlan pályafutását mutatja be, amelyről az Indexen is beszámoltunk.

Kollarik Tamás (b) és Takó Sándor (j) rendezők és az EMMY-díjas Csupó Gábor (k), a Fox vs. Zukor – Egy hollywoodi történet forgatásán

A Magyarok Hollywoodban című, ismeretterjesztő kiselőadásokkal fűszerezett filmzenei koncertshow magyar és magyar származású hollywoodi zeneszerzők és filmesek leghíresebb műveit idézi fel a Kodály Filharmonikusokkal, Pejtsik Péter vezényletével. Felcsendülnek a háromszoros Oscar-díjas Rózsa Miklós feledhetetlen dallamai, többek között a Billy Wilder által 1955-ben rendezett Ben Hur című monstre alkotásból.

Az 1907-ben Budapesten Rosenberg Miklósként született zseniális komponista közel száz filmzenéjével írta be nevét a huszadik század legfontosabb művészeti ágának történetébe. A három Oscart Alfred Hitchcock Elbűvölve (Spellbound), George Cukor Kettős élet (A Double Life) és Billy Wilder Ben Hur című filmjének aláfestő dallamaiért kapta.

Rózsa 1940-ben került ki Hollywoodba, és pillanatok alatt a kaliforniai álomgyár legfelkapottabb filmzeneszerzője lett.

Oscar-díjas művei mellett talán Fritz Lang Moonfleet című 1955-ös filmjében ért zeneszerzői munkássága csúcsára, de a nagyközönség jobban ismeri a Ben Hur muzsikáját, amelynek nyitánya bepillantást enged Rózsa művészetébe:

A debreceni show kreatív producerei Kollarik Tamás, Somogyi-Tóth Dániel és Takó Sándor, akik hárman már több nagy sikerű, a hollywoodi magyarokhoz köthető komolyzenei koncertet szerveztek, eddig mindegyik táblás házzal és hatalmas sikerrel zárult.

Az esti nagykoncertre helyre szóló belépőjegyek háromezer forintért válthatók, ugyanakkor az előadás a Kossuth tér további részeiről díjmentesen megtekinthető, így a szervezők több ezer nézőre számítanak.