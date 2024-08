Majka szerint Magyarország lassan olyan lesz, mint Mexikó

Az idei nyarat búcsúztató egyik utolsó fesztivál a zamárdi STRAND, ahonnan az Index is tudósít. Ahogy megírtuk, a rendezvény első napján Pogány Induló lepte meg egy örömhírrel a közönséget, míg pénteken Majka csapott a lovak közé a fesztivál főfellépőjeként. A koncertet megelőzően lapunknak is lehetősége nyílt néhány kérdés erejéig interjút készíteni a rapperrel, akit részben arról kérdeztünk, mit szól ahhoz, hogy a hazai előadókat is felvonultató magyar fesztiválokon szinte ugyanaz a felhozatal, azaz mindegyiken fellép például a Valmar, Rúzsa Magdi, a Follow The Flow és a Bagossy Brothers.

Majka szerint drága

Mint az Indexnek arról beszámolt, a fesztiválszervezők feladata, hogy egy olyan lineupot állítsanak össze, ami minél több embert fog az egyes rendezvényekre vonzani, akik pénzt is hajlandóak ott elkölteni. Azonban hozzátette, vannak jelenleg ennél komolyabb gondok az országban.

Sokkal nagyobb probléma jelenleg az országban az, hogy nincs pénzük az embereknek

– mondta, hozzátéve, a fesztiválszervezők azzal szembesülhettek az utóbbi időszakban, hogy a forgalom harminc százalékkal visszaesett.

Az előadó elmondása szerint mindez nem azért történik, mert a fesztiválozók unnák a fellépőket, hanem szimplán amiatt, mert a magyarok nem engedhetik meg maguknak ezt a fajta szórakozást az alacsony fizetésük miatt.

Teljesen vicc, hogy egy olyan irányba halad az ország, hogy olyanok leszünk, mint Mexikó

– jegyezte meg, kifejtve, a középosztály eltűnőben van, és félő, hogy a jövőben még tágabbra nyílik a szakadék a társadalmi osztályok között.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)