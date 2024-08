Hétpecsétes titokként kezelték a botrányhős visszatérését az Operettszínházba

Ahogy arról lapunk is beszámolt, idén februárban vált meg Sándor Pétertől a Budapesti Operettszínház. Az intézmény főigazgatója, Kiss-B. Attila akkor úgy fogalmazott, nagyra tartja a színész kiemelkedő énekesi és színészi kvalitásait, azonban a színház falain belül tett megnyilvánulásai elfogadhatatlanok voltak.

Sándor Pétert már azelőtt is el akarta küldeni a vezetőség, ám akkor a nézők megmentették őt, petíciót nyújtottak be ennek érdekében. A színész a kirúgását követően három gyomorműtéten is átesett, amit a stresszes munkakörnyezettel, illetve azzal indokolt, hogy megvált tőle a színház – ezt saját bevallása szerint traumaként élte meg. Úgy tűnik viszont, hogy a nézőknek már nem kell sokáig nélkülözniük Sándort, mivel ősztől újra színpadon láthatják majd őt.

A Budapesti Operettszínház néhány nappal ezelőtti közleménye szerint a korábban kilenc szerepben is feltűnő színész kap még egy esélyt a társulattól, ám a Blikk információi szerint mivel próbaidőn lesz, csak két színdarabban alakíthat.

A Budapesti Operettszínház tájékoztatja kedves közönségét, hogy a Sándor Péterrel folytatott egyeztetések eredményeképpen a művész az idei új évad kezdetétől ismét a Budapesti Operettszínház előadásaiban látható. A Nagymező utcai teátrum ajánlata – mely szerint Sándor Péter újra színpadra léphet – abban az esetben érvényes és folyamatos, amennyiben a művész betartja az emberi méltóság tiszteletének, valamint a közösségi létezésnek alapvető normáit

– fogalmazott a színház még augusztus közepén.

A lap értesülései szerint az Operettszínház amiatt dönthetett úgy, hogy visszaveszik Sándor Pétert, mivel nemigen találtak mást a helyére, a helyzeten pedig csak még tovább rontott, hogy Kerényi Miklós Máté is felmondott. A színész visszafogadását pedig annyira hétpecsétes titokként kezelték, hogy erről a társulat több tagja sem tudott, és csak egy hónappal ezelőtt értesültek a hírről.

Az igazgatóra hatással volt a nézők nyomása is, és az, hogy látta, Péter nem igazán tudott elhelyezkedni azóta. Végül nyár elején felhívta őt, és személyesen egy komoly beszélgetést folytattak. Úgy döntöttek, megpróbálják újra a közös munkát azzal a feltétellel, hogy Péter mellőzi korábbi viselkedését. Egyelőre egy próbaidőben egyeztek meg, ezért kapta csak két szerepét vissza. Bizonyítania kell, hogy valóban megváltozott

– mondta egy forrás.