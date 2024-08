Kétszer már sikert aratott a rendező, most ismét visszatér, hogy bizonyítson

A 2024-es CineFest friss, izgalmas művekkel készül a közönségnek. Idén is a nemzetközi filmfesztiválok legjobb alkotásait hozzák el a hazai nézőseregnek, de mellette több magyar filmet is műsorra tűznek. Ilyen lesz az Egy százalék indián is, amelyet először a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láthat a közönség.

Hajdu Szabolcs filmrendező párkapcsolati trilógiáját 2016-ban indította útnak az Ernelláék Farkaséknál című alkotással. A trilógia mindhárom része színházi darabból született. Az első rész középpontjában a gyermeknevelés kihívásai vannak. Az idén márciusban megjelent második részben, amelynek címe Kálmán-nap, az intimitás és szexualitás hiánya állítja nehézségek elé a szereplőket.

Damoklész kardja

A rendező korábban interjút adott lapunknak trilógiája kapcsán, kiemelve a második rész alkotói folyamatát. Akkor úgy fogalmazott:

Amikor a teljes trilógia kijön, világosan látható lesz, hogy a Kálmán-nap a vihar előtti csend. Ott lebeg Damoklész kardja a szereplők fölött, thrillerhangulat érezhető végig.

Ebből adódóan az Egy százalék indián várhatóan erőteljes lezárása lesz Hajdu Szabolcs párkapcsolati trilógiájának. Ahogy a CineFest számos programjánál várható, az idei filmek izgalmas, változatos, néhol terhelő alkotások lesznek, így a magyar rendező műve olyan filmek társaságában kerül műsorra, mint Demi Moore testhorrorja, Henrik Martin Dahlsbakken háborús eposza vagy Rooney Mara feszült drámája.

A 2024-es CineFest szeptember 6. és 14. között lesz. Hajdu Szabolcs filmjét szeptember 13-án tekinthetik meg az érdeklődők. A hazai mozikba október 10-én kerül az alkotás.

