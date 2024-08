Szeptemberben érkezik a Volodimir Zelenszkij életét bemutató dokumentumfilm

A BBC előzetest adott ki a szerény szórakoztatóipari kezdetektől az Oroszország elleni háborúban Ukrajna elnökévé váló Volodimir Zelenszkij történetét elmesélő sorozatához. A The Zelensky Story az Elon Musk Show-t is készítő 72 Filmstől szeptember 4-én debütál – írta meg a Deadline.

Az előzetes Zelenszkijjel készült interjúkat mutat be, amelyeket több ukrajnai út alkalmával forgattak, Michael Waldman rendező pedig egyedi hozzáférést kapott ahhoz, hogy az elnökkel és Olena Zelenszka first ladyvel is interjút készítsen. A családdal készült beszélgetések mellett a sorozatban olyan személyek is beszélnek az elnökről, mint Boris Johnson, Nancy Pelosi, Ben Wallace volt brit védelmi miniszter és Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök tanácsadója.

A sorozat végigköveti Zelenszkij történetét a szórakoztatóművészként és komikusként végzett munkájától az elnökké válásig, amit a Nép szolgája című politikai paródiasorozattal elért sikere alapozott meg. Az elmúlt két és fél évet pedig az Oroszországgal vívott háborúra adott ukrán válaszlépések irányításával töltötte.

A The Zelensky Story megrendelője Jack Bootle, a Specialist Factual Commissioning vezetője, a BBC megbízott szerkesztője pedig Simon Young, a History vezetője. A sorozatot a 72 Films gyártja az Open Universityvel partnerségben, a rendezője a már fent említett Michael Waldman, executive producerei David Glover és Jonathan Smith, producere Jecca Powell, producere/rendezője pedig Louis Lee Ray. A trailert erre a linkre kattintva tudja megnézni.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, szerdai élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.