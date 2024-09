Nyomtalanul eltűnt hírességek, akik sosem kerültek elő

Magyarországon jelenleg is több mint kétezer embert keresnek, akiknek a hollétéről semmit sem lehet tudni. A rendőrség oldalán a friss esetek mellett az évtizedek óta eltűnt embereket is megtalálhatjuk, de időnként közszereplőkre is lelhetünk a felhívásokban. Külföldön pedig egészen bizarr esetekre bukkanhatunk, ha bizonyos közszereplők eltűnésének körülményeit vizsgáljuk.

Egy hete tűnt el egy 29 éves férfi, aki szeptember 6-án leszállt a buszról Kalocsa és Dusnok környékén, majd nyoma veszett, a friss információk szerint életét vesztette. Úgy tudni, hogy Dusnok térségében találtak rá, valószínűleg baleset érte. Halálának pontos okát nem közölték.

A közösségi médiában napi szinten jött velünk szembe Bódog Dániel képe és édesanyja kétségbeesett posztja, amelyet folyamatosan frissítettek, és arra kérték az embereket, hogy csak azokat az információkat higgyék el, amiket ő vagy a hivatalos szervek közölnek.

Bódog Dániel édesanyja vasárnap este tette közzé bejegyzését, amelyben azt írta, hogy Kalocsa-Dusnok környékén tűnt el a gyermeke. A posztot azóta már 44 ezren megosztották. Fia rosszul érezte magát, ezért szállt le előbb a buszról, majd autóval elindultak érte. A kapcsolatot telefonon tartották, de Dusnokon elveszítették őt.

Azóta nem érhető el. A rendőrség, polgárőrség, a Szekszárdi Kutató-Mentőszolgálat kutyákkal és mi is kerestük/keressük, de eddig sikertelenül. Viszont már elképzelhető, hogy nincs azon a területen, így ez a poszt is a mi környékünkön is segíthet. Nagyon várjuk haza, és bármilyen segítség jól jöhet

– írta az édesanyja.

Rejtélyes esetek Magyarországon

Ha egy személy eltűnt, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrséghez kell fordulni. Azt pedig, hogy mikor kell eltűntnek tekinteni az ismeretlen helyen lévő személyt, a törvény így határozza meg:

az eltűnés körülményei, az életviteléről, foglalkozásáról, más személyi körülményeiről rendelkezésre álló adatok azt valószínűsítik, hogy eltűnése – kivéve a terheltet és a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyt – bűncselekmény elkövetésével van összefüggésben;

cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, egészségi állapota, kora vagy más ok miatt képtelen magáról gondoskodni;

az életvitelére, személyi körülményeire, foglalkozására tekintettel az eltűnésére észszerű magyarázat nem adható;

az eltűnés természeti katasztrófával, öngyilkossággal van összefüggésben; vagy

az eltűnés az emberi szervezetet ért olyan külső hatással van összefüggésben, amely a sérült akaratától függetlenül következett be.

A bejelentést vagy az észlelést követően azonnal elrendelik a körözést, és ilyenkor az érintett személy adatai felkerülnek a Körözési Nyilvántartási Rendszerbe. Az adatok közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek, a rendőrség weboldalán bárki rákereshet erre.

Ha a keresés nem vezet eredményre, a rendőrség a körözés elrendelésétől számított 90 nap elteltével a keresett személyt eltűntnek nyilvánítja. Ezzel azonban a körözési eljárás nem zárul le, legalább évente felül kell vizsgálni, hogy szükséges-e további intézkedés megtétele. Ha az eltűnt személy megkerül, három napon belül törlik adatait a nyilvántartásból.

Ha sokáig nincsenek nyomok, a körözés elrendelésétől számított 90 év múltán törölhetők csak az adatok a nyilvántartásból. Amennyiben az eltűnés óta öt év eltelt anélkül, hogy életben létére utaló bármilyen adat ismertté válna,

az eltűnt személyt a bíróság kérelemre holtnak nyilvánítja.

A rendőrség honlapján jelenleg 2479 ismeretlen helyen tartózkodó személy szerepel. Ez a lista szinte óráról órára változik, de általában 2500 fő körül mozog. A rögzített körözések száma nem egyenlő az eltűnt emberek számával. Az állami gondozottak körében gyakori, hogy egy kiskorú egy évben akár több alkalommal is engedély nélkül távozik kijelölt gondozási helyéről. Minden ilyen szökés vagy szökési kísérlet megjelenik a körözési rendszerben. Ha viszont a keresés nem vezet eredményre, a rendőrség a körözés elrendelésétől számított 90 nap elteltével a keresett személyt eltűntnek nyilvánítja. Időnként különböző magyar hírességek képébe is bele lehetett futni az eltűnt személyek listáján.

Két évvel ezelőtt Opitz Barbi fotója járta körbe az internetet, ugyanis nővére egy eltűnt emberekért létrehozott csoportban osztott meg egy bejegyzést, miszerint testvérének nyoma veszett. Az énekesnő végül sértetlenül előkerült, barátját azonban előállították garázdaság gyanúja miatt.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb port kavaró esete Novozánszki Fanni eltűnése volt. A ValóVilág sztárjának 2017-ben veszett nyoma, és bár a nyomozók egy nappal később már 99 százalékban biztosak voltak benne, hogy a lány meghalt, csak hét évvel később, idén nyilvánították halottnak. Gyilkosát, B. Lászlót 20 év börtönbüntetésre ítélték úgy is, hogy

holttestét nem találták meg.

A rendszerváltás utáni első emberrablás áldozata Farkas Helga, aki 1991-ben tűnt el. A családot többször is hívták telefonon váltságdíj reményében, végül azonban felszívódtak az emberrablók, a lány holttestét pedig sohasem találták meg. Farkas Helga a mai napig szerepel az eltűnt személyek listáján. Halálával összefüggésben senkit sem vontak felelősségre.

Bár Magyarországon olyan még nem fordult elő, hogy egy közszereplő ne kerüljön elő (Novozánszki Fannit leszámítva), de számos külföldi példát találunk arra, hogy hírességek, sztárok szívódtak fel rejtélyes körülmények között, nem tudjuk, hol tartózkodnak, vagy mi történt velük.

Nyom nélkül

Richey Edwards, a walesi Manic Street Preachers rockzenekar gitáros-dalszerzője 1995-ben, 27 évesen tűnt el, és soha nem bukkantak a nyomára. A rajongók úgy gondolják, hogy a kábítószer-függősége elhatalmasodott rajta, és öngyilkosságot követett el, de erre nem találtak semmiféle bizonyítékot. A kanadai rapper, Forrest ’DY’ Schab 2010-ben, egy videóklip-forgatáson tűnt el Mexikóban. Csapata és családja csupán három hónappal később jelentette be, hogy nyoma veszett. Az eset 14 évvel ezelőtt történt, a nyomozók semmire sem jutottak.

Rejtély övezi Dorothy Arnold örökösnő eltűnését is. 1910 decemberében New Yorkban az akkor 25 éves nő elindult ruhákat vásárolni, egy pénztáros és egyik barátja is látta, utána azonban a Central Park környékén nyoma veszett. Apja kerülni akarta a nyilvánosságot, ezért magánnyomozókat fogadott, a kutatás azonban eredménytelenül végződött. A rendőrségen 1911 januárjában jelentették be a fiatal lány eltűnését, de azóta sem derült ki, hogy mi történhetett vele.

Eltűnéséről több elmélet is napvilágot látott. Az egyik szerint elcsúszott a parkban, beütötte a fejét, és amnéziával kórházba került. Ezt a hatóságok elvetették, mivel a környező egészségügyi intézményekben senkire sem illett rá a leírás. Felmerült az öngyilkosság lehetősége is, amit továbbra sem zárnak ki, de bizonyosságot sohasem nyert. Az egyik legelterjedtebb pletyka viszont az volt, hogy a fiatal lány egy illegális abortuszklinikán vesztette életét egy rosszul sikerült beavatkozás alkalmával. A szóbeszéd némi hitelességet nyert, amikor a rendőrök 1916-ban lecsaptak egy otthon pincéjében működő illegális abortuszklinikára, amelyet dr. CC Meredith vezetett, és a „Rejtélyek Háza” néven vált ismertté. A nevét azzal érdemelte ki, hogy

több környékbeli nő is eltűnt, miután ellátogattak a klinikára.

Az egyik ott dolgozó orvos bevallotta a New York megyei körzeti ügyésznek, hogy dr. Meredith korábban elmondta neki, hogy Arnold ott halt meg, miután komplikációk léptek fel az abortusz közben, testét pedig elégették egy kemencében. A fiatal nő apja nevetségesnek és valótlannak titulálta ennek a lehetőségét.

A sportvilág sem kivétel, Bison Dele, az NBA-ben szereplő Chicago Bulls kosárlabdázója 2002-ben tűnt el egy tahiti hajókázáson. Testvére, Miles Dabord volt az egyedüli, aki visszatért az útról, és mivel korábban 200 dollár értékben súlyokat vásárolt, valamint a fedélzetet lövésnyomok borították, gyilkossággal vádolták meg. Mielőtt azonban kiderülhetett volna, hogy pontosan mi történt, túladagolta az inzulinját, és életét vesztette. A világhírű kosaras holtteste azóta sem került elő. Pierre Bianconi francia labdarúgó szintén élsportolói karrierje közepette tűnt el. Autóját megtalálták Bastia kikötővárosában, a 31 éves védőt azonban azóta sem látták.

Csodák márpedig léteznek

Szerencsére pozitív kimenetelű történetek is ismertek. Egy kínai házaspár 24 év után talált rá elveszett kislányára. A szülők éppen gyümölcsöt árultak egy út menti standnál, amikor egyik pillanatról a másikra nem találták az akkor hároméves lányukat, Csifenget. Több mint két évtizeden keresztül semmit sem tudtak hollétéről. Egy rendőrségi fantomképrajzoló azonban elkészítette a lány felnőttkori portréját, a kép pedig bejárta az internetet. Az ország másik végében élő Kang Jing magára ismert, és felvette a kapcsolatot az illetékesekkel. A DNS-vizsgálat igazolta, hogy ő a 24 évvel azelőtt eltűnt kislány. Kang Jing férjével és két gyermekével utazott Csengtuba, hogy találkozzon rég nem látott szüleivel. Eltűnésének körülményeiről azonban nem adtak hírt a kínai hatóságok.

Bár a technika fejlődésével a rendőrségnek is egyre több esélye van megtalálni az eltűnt személyeket, a mai napig vannak kirívó esetek, ahol semmilyen kapaszkodója nincs a nyomozóknak, és ezáltal a keresés is eredménytelenül zárul.

Kérdéseinkre az Országos Rendőr-főkapitányság elmondta, hogy a rendőrség bejelentés vagy hatósági észlelést követően indít eltűnt személy felkutatására körözési eljárást. Az eltűnt személy mielőbbi felkutatása érdekében a legfontosabb, hogy a hozzátartozók minél előbb értesítsék a rendőrséget. A bejelentést követően a körözést azonnal el kell rendelni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a körözést a nyilvántartásban rögzítik, és ezzel elindul a körözési eljárás. A körözési törvény rendelkezik arról, hogy az eltűnt személyre vonatkozó adatok közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, így a körözés elrendelésével az automatikusan megjelenik a rendőrség internetes portálján: az ott megadott e-mail-címen lehetőség van bejelentést tenni, ha a körözött személlyel kapcsolatban valaki információval rendelkezik.

Megkérdeztük, hogy mennyiben kezelik másképpen azokat az eseteket, amelyekben közszereplők is érintettek. Válaszukban elmondták, hogy a rendőrség mindenkit keres, akinek az eltűnését bejelentették, és az eltűnés körülményeire való tekintettel végzi a folyamatos körözési tevékenységet.

Minden ügy egyedi, kockázatelemzést követően az adott eltűnés körülményei alapján döntjük el, milyen eljárási cselekményeket hajtunk végre

– írják, továbbá elárulták, hogy a rendőrség nem „adja fel” az eltűnt személyek keresését, amíg a személyeket meg nem találják, vagy hollétükről, külföldre távozásukról hitelt érdemlő adat fel nem merül. A körözési eljárás a körözés elrendelésével egy időben elindul, és amennyiben a körözést időközben nem vonják vissza, akkor azt 90 évig kell nyilvántartani.

(Borítókép: Rendőrautók 2022 októberében, Budapesten. Fotó: Kaszás Tamás / Index)