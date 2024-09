Szász Júlia a tavaly novemberi balesetet és az elmúlt hónapok lábadozását követően szombat este visszatért a színpadra. A színésznő a Centrál Színház 2:22 című előadásában debütált. A teátrum David Auburn Proof – Egy bizonyítás körvonalai című drámájában is számít a művésznő munkájára, amelynek premierje 2025. február 8-án várható.

Megrázta a magyar színházi életet, amikor Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó 2023. november 10-én súlyos balesetet szenvedett a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia című előadása közben. A két színész a vastraverzekkel felépített díszlet felső emeletéről zuhant több – egyesek szerint négy – métert hátrafelé, és olyan súlyos sérüléseket és töréseket szenvedtek, hogy műtétre szorultak és hónapokig tartott a felépülésük.

Bár Szász Júliát a baleset után pár nap elteltével hazaengedték a Semmelweis Egyetem klinikájáról, azonban néhány hét múlva visszakerült, az akkori tájékoztatás szerint bár állapota stabil volt, de a kisebb mellkasi sérülése további orvosi beavatkozást igényelt. A színésznő komoly alsó végtagi fájdalmakról számolt be, miközben többször megjárta a kórházat, majd otthon folytatta a lábadozást.

Több nyilvános vitát – amely még az anyagiakat is érintette – követően idén nyáron Szász Júlia – Horváth Lajos Ottóval együtt – beadta felmondását korábbi teátrumához, de már azt megelőzően nyílt titok volt, hogy a két színész a baleset után nem térne vissza a Nemzeti Színházba. A művészeket a Centrál Színház tárt kapukkal várta, akiknek szerződése a bejelentés szerint egy darabra szól, de az igazgató hosszú távú együttműködést remél. A színészek idén decemberben kezdik majd el próbálni David Auburn Proof – Egy bizonyítás körvonalai című drámáját, aminek a premierje 2025. február 8-án várható.

Szász Júliával kapcsolatban Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója már röviddel a szerződtetést követően szóba hozta, hogy a színésznő esetleg egy másik darabban is részt vehet. Akkor részleteket nem árultak el, végül azonban a vártnál jóval korábban, már a hétvégén sor került az első nagy visszatérésre.

Szász Júlia a Centrál Színház szombat esti 2:22 című előadásában debütált, amelyben a 2024/25-ös évadban Jenny szerepét alakítja.

„Ezúton is nagyon sok szeretettel gratulálunk Szász Júliának a tegnap esti sikeres szerepátvételhez!” – írta közösségi oldalán a Centrál Színház, amely a Facebook-bejegyzéshez fotókat is mellékelt, amelyen a színésznő immár munka közben látható. A thriller karakterét korábban Martinovics Dorina játszotta, ő azonban egy időre elköszönt a színpadtól, ugyanis gyermeket vár.

Horváth Lajos Ottó sorozatban tér vissza

Horváth Lajos Ottó több hónap kihagyás után tévés sorozatba tért vissza forgatni. A színészt a nézők hamarosan az RTL A mi kis falunk című műsorában láthatják újra, amelyben egy püspök szerepét alakítja.

Nem voltak lelki sebeim, próbáltak lelki sebeket ütni, de azokat igyekeztem elhárítani, de jól vagyok, maradjunk ennyiben

– fogalmazott Horváth Lajos Ottó, akinek egyébként nem hiányzott a forgatás, mert mással volt elfoglalva, de amikor felmerült, hogy ismét szerepelhetne a sorozatban, annak azért nagyon örült, és persze a kollégái is örültek neki.

Az igazságügyi orvosi szakvélemény egyértelműen megállapította, hogy a színész maradandó sérüléseket szenvedett 2023 novemberében, jobb keze olyan mértékben sérült, hogy azt már soha többé nem fogja tudni behajlítani, valamint a szorítóereje is nagy százalékban csökkent. A zuhanás következtében eltört a lába, a válla, a térde, és a lábfeje is súlyosan sérült. Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó kártérítési ügye továbbra is tart, céljuk, hogy peren kívül egyezzenek meg a Nemzeti Színházzal.