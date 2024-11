Pénteken 19 órakor Paolo Sorrentino, az idei Cannes Filmfesztiválon nagy visszhangot kapott Parthenope – Nápoly szépe című alkotása nyitja a 22. Olasz Filmfesztivált a budapesti Puskin moziban. 22. Az Oscar-díjas A nagy szépség, az Ifjúság és Az ifjú pápa rendezője, Sorrentino legújabb alkotása igazi szerelmeslevél szülővárosának, a gyönyörű és sokszínű Nápolynak, miközben az élet nagy kérdései keresi a választ. A fantasy drámában olyan hírességeket is láthatunk, mint Celeste Dalla Porta, Silvio Orlando (Április, A fiú szobája, Fényes jövő), Luisa Ranieri (Jó barátnők, Luisa Spagnoli – Csokoládé és elegáncia, The Hand of God), vagy Gary Oldman.

A Budapesti Olasz Kultúrintézet és a Cinecittà közös rendezvényén, a MittelCinemaFesten 12 kortárs olasz filmet nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. Több alkotó is elkíséri filmjét, így a közönség találkozhat majd a 2022-es Sziget Fesztiválon fellépett Margherita Vicario (a Berlinalén debütált és számos díjat nyert) Gloria! című filmjének női főszereplőjével, Carlotta Gambával.

Eljön az idei év legnagyobb olasz kasszasikere, a Jurico, egy külön világ című film rendezője, Riccardo Milani, a Pohárnok Gergely fényképezte Az a nyár Iréne-nel rendezője, Carlo Sironi és a magyar koprodukcióban készült, hamarosan a mozikba kerülő PÁN – A belső sziget egyik rendezője, Gianfilippo Pedote.

November 10-én, vasárnap 17 órakor vetítik a Puskin moziban a két évvel ezelőtti Sziget Fesztiválon fellépett Margherita Vicario énekes-dalszerző-színésznő első rendezését, a Berlinalén debütált Gloria! című filmet. Az 1700-as évek Velencéjének egyik leányintézetében játszódó film az őstehetséggel megáldott Teresa történetét meséli el, aki az Ancien Régime beporosodott színpadán alkotja meg a lázadó, modern popzenét. A vetítés után a közönség találkozhat a film női főszereplőjével, Carlotta Gambával. A film november 16-án 19.30-kor a Tabán moziban is látható lesz.

November 11-én, hétfőn 19.30-kor a Puskin moziban nézhetjük meg a Jurico, egy külön világ című alkotást, ami hazájában négy hét alatt több mint 6 millió euró bevételt hozott, és így az idei év legnagyobb olasz kasszasikere lett. Michele Cortese tanító számára egy új világ nyílik meg, mikor a római nagyvárosi rengetegben eltöltött 40 év tanítás után sikerül elhelyezkednie az Abruzzói Nemzeti Park közepén található Juricoban. Épp, mire beilleszkedne, kiderül, lehet, hogy az iskolát be kell zárni. A vetítés után közönségtalálkozó Riccardo Milani rendezővel.

November 12-én 19.30-kor a Puskinban vetítik az Az a nyár Iréne-nel című, a Berlinalén debütált filmet, melynek operatőre Pohárnok Gergely. A 17 éves Clara és Irène egy kórházi kiránduláson találkoznak és közös kalandokba vetik magukat. A vetítés után beszélgethetünk Carlo Sironi rendezővel.

November 14-én, csütörtökön 19.30-kor a Puskinban lesz látható a PÁN – A belső sziget, ami 1918-ban játszódik. Az Osztrák–Magyar Monarchia fiatal katonája – melynek alakját az első világháborúban elhunyt temesvári Pán Péter ihlette – átszakítja az olasz front szögesdrót akadályát, és elmenekül a harcmezőről. A film képi világát Cosimo Miorelli hipnotikus, a természetet és a háborút megjelenítő festményanimációi gazdagítják. A vetítés után közönségtalálkozó a film egyik rendezőjével, Gianfilippo Pedote-val.