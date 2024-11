A kormány határozatot hozott állami fenntartású színház létrehozásáról és működtetéséről – derült ki a 2024. november 28-án este megjelent Magyar Közlönyből. Az Index információi szerint az Erkel Színház helyén létrejövő új zenés-táncos teátrumot Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház jelenlegi igazgatója és Szente Vajk színész-rendező, a színház főrendezője vezeti majd 2025. január 1-jétől.

Ez a döntés azonban megbontja a Magyar Állami Operaház eddigi hármas egységét, többek között erre világított rá Kovács János, az Operaház mesterművésze, karmestere, örökös tagja. A szakember kérdésünkre elmondta, hogy Richard Strauss elképzelésében hisz leginkább, aki a Bécsi Operaház második világháborús lebombázása után írt végrendeletében megfogalmazta, hogy egy világvárosban hogyan kell működtetni egy operaházat.

Ez alapján három játszóhelyre van szükség:

„Erre azt mondani, hogy nincs rá pénz, annyit jelent, hogy a fenntartók nem fogják fel: ez elsősorban nem pénz, hanem kulturális kérdés” – fogalmaz a karmester. Kovács János szerint az Erkel Színház pótolhatatlan, mivel nem tudnak annyit játszani az Operában, hogy egy igazán széles repertoárt adhassanak a közönségnek, ráadásul az árak, bár a nyugati szinthez képest nem magasak, a magyar nézők pénztárcáját tekintve elég borsosak. Úgy fogalmaz:

Kovács János szerint ez hosszú távon biztosítaná az emberek rétegzettebb kultúrafogyasztását, a társadalomra pedig pozitív hatással lenne. Úgy véli, Ókovács Szilveszter legjobb döntése főigazgatóként az volt, hogy az Erkel Színházat folyamatosan jól működtette, viszont ezt nem volna szabad feladni. Mindent meg kellene mozgatni, és nem lenne szabad gazdasági okokra hivatkozva lemondani róla, mert számos olyan dologra megy el pénz, ami véleménye szerint fölösleges.

Kérdéseinket elküldtük Ókovács Szilveszternek is, az Operaház főigazgatójaként elmondta: „Az Operaház 2022-es újranyitása és az Eiffel Műhelyház 2021-es bevezetése óta az Erkel Színház elsősorban befogadószínházként működött, ahogy arra az épület történetének korai évtizedeiben, a Városi Színház idejében is volt példa. A játszóhely elcsatolása a 75 éven át tartó üzemeltetésen, tizenezer opera- és balettelőadás, valamint hangverseny történeti értékén és személyes emlékein, az érzelmi köteléken túl

Az Erkel Színházban az új intézmény 2025. január elsejétől kezdi meg a működését, de a megegyezés szerint a januárra és februárra meghirdetett előadásaikat változatlanul megtartják. A tavaszi előadásaikat azonban, amelyek ez Erkel Színházban lettek volna, már az Eiffel Műhelyházban rendezik meg, zömében változatlan, néhány esetben pedig halasztott időpontban.

A befogadott produkciók április közepéig folytatódnak, de onnantól az új intézmény döntése, miként alakul a program. Ókovács Szilveszter elmondása szerint Szente Vajk rendezett már náluk, egy „ötletdús művészt ismertek meg benne, musicaljei évek óta mennek az Erkelben, mindez megkönnyíti a váltást”.

Arról a kétmilliárd forintról is nyilatkozott, amit az Operaház kap a kormánytól a színház leválasztása miatt:

Az összeg elsősorban az Erkel Színházban maradó teljes fény- és hangtechnika pótlását kompenzálja, továbbá az említett bevételkiesést, illetve más fejlesztéseink, pótmunkáink fedezetéül is szolgál. Az Operaházzal szomszédos, irodáknak, gépészetnek és az énekkarnak, gyermekkarnak otthont adó Simándy épületben, valamint az Eiffel Műhelyházban is találhatók még teljesen be nem fejezett szakaszok, ahogy fontos lenne az Emléktár előkészítése is. Ez az összeg tehát nem személyi illetmény, nem is olyan rovaton érkezik.