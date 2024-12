December 21-én zajlott a Mary Poppins című darab 500. előadása a Madách Színházban, ahol Csonka András – aki kilenc évig játszotta a darab egyik főszerepét – nem kapott meghívót sem a jubileumi előadásra, sem a fogadásra. Ezt szomorúan osztotta meg a Facebook-oldalán.

A Madách Színházban hagyomány volt, hogy a jubileumi előadásokon az összes szereposztás felvonult, és azok is tiszteletüket tették, akik valaha részei voltak a produkciónak. Csonka András emlékeztetett rá, hogy 2021-ben, miután a pandémia miatt két év szünet következett, elbúcsúzott a darabtól. A 400. előadáson már meghívott vendégként vonult be, a tapsrendben pedig Oroszlán Szonja oldalán ünnepelte az estét.

„Persze lehet, hogy a színház ezt másképp gondolja, számára elég, ha ilyenkor a jelenleg játszó mindhárom szereposztás van a színpadon, belőlünk meg lesz egy diakép az Örömkoncert hátsó ledfalán vagy egy kis hely az ömlesztett névsorolásban a Madách Színház zenés teátrummá alakulásának 20. évfordulójára megjelent könyvben. A 2012-es premier után 9 évig játszottam a férfifőszerepet, Bertit Szente Vajkkal és Sándor Dáviddal váltásban. Életem egyik nagy jutalomjátéka volt ez, amiért természetesen hálás voltam és vagyok is Szirtes Tamás direktor úrnak. Az én kapcsolatom igazából ez volt a színházhoz, hiszen a Jézus Krisztus Szupersztárba a 100. előadás után álltam be. Nem tartozom a Madách zenés 20 évének alapcsapatába. Vendégként boldogság volt ez az út, fontos volt az egész ügy, ezért is reagálok most talán érzékenyebben” – tette hozzá.

Csonka András úgy véli, hogy bár sokan nem értik meg a fájdalmát, számára fontos volt, hogy a kapcsolat a színházzal, a darabbal és a régi kollégákkal valami maradandó legyen. Mint írta, a Mary Poppins 2012-es premierje után 9 évig játszotta a férfifőszerepet, és hálás volt minden pillanatért, amit a darabban tölthetett.

Pár éve kussoltam volna, bízva abban, hogy senki nem veszi észre, senki nem sajnálkozhat vagy kárörvendhet, ha ez nekem rosszulesik. Ma úgy gondolom, nincs időm további sebeket érintetlenül hagyni. Ez az elmaradt gesztus most bizony fáj és bánt. Tapintatlanságnak és érzéketlenségnek gondolom

– fogalmazott, majd hozzátette, sajnálja, hogy nem ölelhette meg kollégáit és „főleg csodálatos játszópajtásaimat, az azóta már szinte felnőttkorba lépő egykori gyerekszereplőket”. „Mary Poppinst jelenleg játszó mindhárom kolléganőmnek partnere lehettem anno, őket külön ölelem, és üzenem Nekik, hogy hiába éneklik rendületlenül, hogy »abszolút hibátlan«, mert nem mindig és minden az” – zárta sorait.

Csonka András posztja után számos reakció érkezett, többek között Rónai Egon válasza is, aki jelezte, hogy a gyerekszereplők mind ott voltak az előadáson, de a felnőttek közül csak a jelenlegi szereposztások. Csonka András válaszában kiemelte, hogy nemcsak őt, hanem másokat is kihagytak, és sajnálja, hogy nem vehette át a szeretetet, amit a régi társakkal való találkozás jelentett volna.