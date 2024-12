Galkó Balázs súlyos baleseteket szenvedett, közösségi oldalán osztotta meg kálváriáját

A színész sorozatos baleseteiről írt összefoglaló posztot közösségi oldalán, ahol beszámolt arról is, hogy nemrég engedték ki a kórházból. Galkó Balázst az elmúlt fél évben sorra érték a különböző súlyosabbnál súlyosabb balesetek, melyek következtében több bordája eltörött, valamint többször kapott tüdőgyulladást. Emellett megélhetési nehézségekkel is küzd, emiatt folyamatosan munkát vállal, hogy kiegészítse nyugdíját.

Galkó Balázs a közösségi oldalán számolt be a novemberben történt balesetéről, mely után széthasadt arcát varrták össze. Emellett az elmúlt időszak kálváriájáról is részletesen írt bejegyzésében.

Posztját egy nyári balesettel kezdte, amikor egy ágyás szélének vágta neki bal kezét, mert elbillent alatta a szék. A kiérkező mentősök megállapították, hogy eltörött a csuklója, amelyet a János kórház traumatológiáján 13 óra várakozás után gipszeltek csak be.

A hathetes időszakban begipszelt unokaöccséhez utazott Tapolcára segíteni házuk rendbetételében, azonban ott újabb baleset érte, ezúttal „a bejárat negyedik lépcsőjéről hanyatt esett az udvarra”, aminek következtében három bordája tört el.

Ezek után jött az a november 7-i baleset, amelyről az Index is beszámolt (itt látszik, mennyire súlyos sérüléseket szenvedett). Ezen a napon a színész elmondása szerint „F. É.-nél” botlott meg, a küszöb élére esett, és felhasította a szemöldökét, amelyet az Uzsoki utcai kórházban varrtak össze hat öltéssel.

Bejegyzésében kálváriájának legfrissebb állomásáról is értekezett. A háziorvosával felíratott egy altatót, melytől egy éjszaka rosszul lett, összeesett, majd kettő és fél nap múlva találták meg a szomszédai, akik hívták a mentőket, és ezúttal a Dél-pesti kórházba vitték, ahol két hetet töltött kétoldali tüdőgyulladással.

Azonban itt sem ért véget a színész szerencsétlen időszaka, december 11-én engedték ki a kórházból, két nappal később, pénteken, 13-án otthonában, fürdőszobájában szédült meg, majd a mosógép sarkára esett a jobb oldalával. Ismét kórházba vitték, ezúttal a SOTE traumatológiai ambulanciájára, ahol megállapították, hogy eltörött kilenc bordája, belső vérzése volt, és újra tüdőgyulladást kapott. Többen meglátogatták, majd pénteken ismételten hazaengedték.

A sorozatos balesetek mellett megélhetési gondjai is vannak

Korábban arról is nyilatkozott, hogy anyagi gondokkal küzd, havi 120 ezer forint a nyugdíja mindössze. A 75 éves színész elárulta azt is, hogy korábbi munkahelye csődbe ment, így jelenleg egy könyvelőcégnél vállal hivatalsegédi munkát, de továbbra is színészi feladatokra vágyik. Hozzátette, hogy 17 és 18 éves gyermekeitől külön él, de jó kapcsolatot ápolnak, és fontosnak érzi, hogy támogassa őket.

Szerintem egyedül is nehéz 120 ezer forintból megélni, főleg ha albérletben él az ember, és másnak is segít belőle. Ez a nyugdíj arra sem elég, hogy az ember meghaljon, egyszerűen lehetetlen megélni belőle

– fejtette ki akkor Galkó Balázs.

A színész már 2023 nyarán beszélt arról, hogy a megélhetését havi 120 ezer forintos nyugdíjából próbálja finanszírozni. A színművész szerint megbélyegezték őt azért, mert politikailag nem ért egyet sok döntéssel, „és ennek hangot is adott”. 2002-ben és 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag- és tisztikeresztjét is megkapta, ezekről 2016-ban tiltakozásul lemondott.

(Borítókép: Galkó Balázs 2015. július 24-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)