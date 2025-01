Évekre eltűntek, a visszatérésük mégis óriásit szólt

Talán nincs is olyan szupersztár, aki legalább egy rövid pihenőt ne iktatott volna be a karrierjébe. Voltak azonban előadók, akik évtizedeket hagytak ki, mielőtt visszatértek a rivaldafénybe. Sokaknak ez a szünet kellett ahhoz, hogy újult erővel vessék bele magukat a munkába, és alkossanak maradandót.

Az elmúlt időszakban két magyar sztár visszavonulásától, pontosabban szünetétől volt hangos a sajtó: Azahriah még ősszel jelentette be, hogy pihenőre megy, Krúbi pedig a napokban osztotta meg a rajongókkal a hírt, hogy a 2025-ös koncertszezon után minimum egy évre leteszi a lantot. A hazai zeneipar éllovasai nélkül kicsit unalmasabb lesz a felhozatal, mindenesetre mindketten nagy visszatéréssel kecsegtetnek.

A rockdívák visszatérése

A pop- és rocktörténet talán legelképesztőbb visszatérése Tina Turner nevéhez köthető. A „rocknagyi” már fiatalon sikeres volt, táncolt, dalokat szerzett, énekelt. Karrierje és magánélete közel két évtizedig összeforrt: férjével, Ike Turnerrel zenélt. Ike azonban abuzálta Tinát, az énekesnő pedig elmenekült a bántalmazó férfi elől. Válásuk 1978-ban vált véglegessé, az Anna Mae Bullock néven született Turner pedig azzal a joggal „távozott”, hogy a továbbiakban a férjezett neve alatt lép fel.

A Capitol Records 1983-ban két hetet adott neki arra, hogy felvegyen egy új albumot, ami még a mai technológia mellett is őrült tempónak tűnik. Az énekesnő azonban megugrotta a lécet, az 1984-es Private Dancer, Turner ötödik szóló-stúdióalbuma pedig soha nem látott magasságokba repítette őt.

A Billboard 200-as listáján a harmadik helyen végzett, tíz egymást követő héten át szerepelt rajta, az Egyesült Államokban ötszörös platina, az Egyesült Királyságban pedig háromszoros platina minősítést kapott. Amikor az album harmadik kislemeze, a What’s Love Got to Do With It a Billboard Hot 100-as lista első helyére került, Turner 44 éves volt.

Akkoriban ő volt a legidősebb női szólóelőadó, aki a lista élén végzett.

Egy olyan iparban, amely a fiatal nőket helyezi előtérbe, Turner középkorú, fekete előadóként lett az 1980-as, 90-es évek egyik, ha nem a legnagyobb szupersztárja.

Cher több mint három évtizedes kihagyás után, 52 évesen rukkolt elő újabb „Billboard Hot 100” listavezető dallal: 33 év és 7 hónap telt el az 1965-ös I Got You Babe és az 1998-as Believe sikere között. Bár az énekesnő folyamatosan alkotott, évekig kénytelen volt szünetelni, mivel krónikus fáradtság szindrómája és tüdőgyulladása is volt.

Amikor néhány évvel a kényszerpihenő, valamint az 1995-ös It’s a Man’s World album bukása után megszületett a Believe, és egyből a lista élére került, Cher hivatalosan is a legidősebb női előadó lett, akinek valaha is sikerült ezt az eredményt elérnie. A rekord egészen 2022-ig állt, amikor az 53 éves Mariah Carey az All I Want for Christmas Is Youval átvette a vezetést.

Annak ellenére, hogy karrierjét az 1960-as években Sonny Bonóval közös folk-pop duóban kezdte, és Cher évről évre megújult, mégis ez a szám hozta meg számára az igazi áttörést. A Believe egy vízválasztó sláger lett a női popzenészek számára, emellett erőt adott mindenkinek, aki egy kudarcba fulladt kapcsolatból kászálódott ki.

Bár nem évtizedek teltek el a slágereik között, de nagy szüneten volt a Spice Girls is. A csapat visszatérésének történetét tanítani lehetne. A lánybanda 2000-ben szünetre ment, és csak 2007-ben állt újra össze. Igen ám, de a 2019-es turnéjuk volt az, amely minden rekordot megdöntött.

Geri Horner (azaz Ginger Spice) eredetileg 1998-ban hagyta el a zenekart, a többi lány a csapat 2000-es feloszlásáig együtt zenélt. A lányok 2007-ben tértek vissza a színpadra egy 10 éves „újraegyesítő” turné keretében, majd a 2012-es londoni olimpia záróünnepségén is együtt léptek fel.

2019-ben aztán egy 13 állomásos koncertsorozatra indultak, amelyen Victoria Beckham kivételével mindannyian felléptek.

a telt házas turné az év legnagyobb bevételt hozó brit turnéja volt.

Mi több, megnyerték a 2019-es Billboard Live Music Awardsot is a Top Boxscore kategóriában. A rajongók ennek ellenére nem voltak oda a bulikért. Sokan panaszkodtak arra, hogy semmit sem lehetett hallani a zenéből, sokan pedig kimondottan hiányolták Victoria Beckhamet.

A férfiak is újból zenélni kezdtek

Ami a férfi énekeseket illeti, Elvis Presley karrierje, pontosabban sikere is megtorpant egy időre. A rock and roll királya hét évig nem lépett színpadra, és csak néhány borzalmas albumot és filmet adott ki. 1968-ban aztán minden megváltozott: a Singer Presents... ELVIS című tévéfilmje ismét a középpontba helyezte őt.

Presley számára a tét nem is lehetett volna nagyobb, hiszen a zeneipar addigra a felismerhetetlenségig megváltozott. A Beatles és a Rolling Stones hatalmas rajongótáborra tett szert az Egyesült Államokban, és az új, szociálisan aktív mozgalom − Bob Dylannel az élen − szintén kihívást jelentett.

2008 a Metallica hatalmas visszatérésének éve volt. A metálzenészek kilencedik stúdióalbumuk, a Death Magnetic megjelenésének köszönhetően több mint egy évtized után ismét a slágerlisták élére ugrottak.

Az albummal, amely három Grammy-díjat hozott a csapatnak, a Metallica visszatért a metál gyökereihez, miután a zenekar öt év szünetet tartott belső konfliktusok miatt. A Death Magnetic a zenekar korábbi albumaihoz hasonló elismeréseket kapott, a rajongók nagy örömére pedig ismét a csúcsra repítette a Metallicát.

Magyar példák

A magyar metálzenekar, az AWS visszatérése is évekbe telt. A banda énekese, Siklósi Örs 2021 februárjában halt meg leukémiában. Az AWS a tragédia után két olyan dalt is megjelentetett, amelyet még Siklósi Örs halála előtt rögzítettek, ám a folytatással kapcsolatban kérdések merültek fel.

A zenekar 2023 elején jelentette be, hogy Stefán Tamás személyében megtalálták Siklósi Örs utódját, aki az Odaát című klipes dallal debütált az AWS-ben.

Örs nélkül soha nem leszünk az a zenekar, akik előtte voltunk, ezt mi is tudjuk. Viszont mi leszünk az a zenekar, akik életünk két legnehezebb és legtragikusabb éve után talán végre először tudunk mosolyogva a jövőre tekinteni, és akik mindig a zsigereikben fogják hordozni azokat az értékeket, amiket mindig is szerettünk volna képviselni

− fogalmazott a bejelentésben akkor az együttes.

Az Európa Kiadó a hazai poptörténet egyik legmeghatározóbb zenekara volt, amely újra és újra megújult, de mégsem vált mainstream formációvá. Az együttes 1981-ben alakult, azóta pedig többször is (különböző okokból) felfüggesztette tevékenységét. Menyhárt Jenő alapító szavaival élve hibernálva voltak, ma azonban ismét reneszánszukat élik.

A Kispál és a Borz 6 év után tért vissza a színpadra, amikor 2022 nyarán a Kispál on Orfű nevű kétnapos rendezvényen fellépett. Akkor úgy fogalmaztak, „egy zenekar akkor van, ha ír új dalokat, ha van kémia a tagok között. (...) Most újra vannak dalok, kreatív energiák, tehát újra van zenekar”.