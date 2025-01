Gyülekeznek a felhők a Kolibri Színház igazgatójának kinevezése körül

A Magyar Színházi Társaság a Facebookon tette közzé az állásfoglalását a Kolibri Színház igazgatójának kinevezése ügyében, amit változtatás nélkül, teljes terjedelmében közlünk.

„A Magyar Színházi Társaság sürgős magyarázatot vár Dr. Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztertől a Kolibri Színház igazgatói kinevezése ügyében.

A Budapest Bábszínházban Ellinger Edina, a Margitszigeti Színházban Bán Teodóra folytathatja igazgatói működését a következő öt évben. A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színházat pedig Zalán János vezeti. Minderről Dr. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője döntött »az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló jogszabályok értelmében felkért szakmai bizottságok javaslata szerint« – adta hírül a KIM 2025. január 10-én.

Azt, hogy a »szakmai bizottság« a Kolibri Színház igazgatói pályázata kapcsán miért hagyta figyelmen kívül, hogy a Társulat 98,3 százaléka NEM Zalán János pályázatát támogatta – nem tudjuk. Ugyanis azt sem tudjuk, kikből állt ez a »szakmai bizottság«. A Magyar Színházi Társaság ezért magyarázatot vár Dr. Hankó Balázs Miniszter Úrtól hivatkozva az általa aláírt pályázati kiírásra, amely tartalmazza a pályázati elbírálásnak a kormányhatározat szerinti kötelező rendjét. Ebben az ő szignójával az (is) szerepel:

A döntést a szakmai bizottság pályázatonként elkészített összegző véleményével és a szavazás részletes eredményével együtt nyilvánosságra kell hozni.

Ezt most a jelen közleményében sürgeti is a Magyar Színházi Társaság! Egyben arra is várjuk a választ a Miniszter Úrtól: ha a döntését – ahogy a KIM közleményében írták – már meghozta 2024. december 19-én, miért csak három héttel később jelentette ezt be hivatalosan? S noha jogszabályt ezzel nem sértett, miért és mire kellett várnia – bizonytalanságban tartva a Kolibri Színház Társulatát.

A döntés és a döntés háttere kapcsán kíváncsiak vagyunk a másik szakmai szervezet, a Vidnyánszky Attila által elnökölt Magyar Teátrumi Társaság véleményére is.

A Magyar Színházi Társaság 2024. december 2-án szintén közleményben hívta fel a figyelmet – minden pályázó személyét, pályázatát tiszteletben tartva – arra:

Ha a Kolibri Színház társulatának 88 százaléka egy színházigazgató-jelölt mellett teszi le a voksát, akkor annak figyelembevételével szükséges meghozni a döntést – ez lenne az alapvető tisztelet és szakmai megbecsülés. Hiszen ők értik legjobban saját színházuk működését, gyermek- és ifjúsági közönségük igényeit és szakmai közegük sajátosságait.

A döntés után mindehhez hozzátesszük: amennyiben egy társulat véleményét – nagyon helyesen – kikérik az igazgatóválasztásnál, de a véleményükről a döntés során mégsem vesznek tudomást, akkor ennek szakmai indoklása kötelessége a »szakmai bizottságnak«, ha pedig ennek tagjai valamiért anonim személyek, akkor a szakmai magyarázat törvényi kötelessége a döntést jegyző miniszternek.

A Magyar Színházi Társaság novemberben és decemberben is levélben kereste Dr. Hankó Balázs Miniszter Urat, hogy – sok más mellett – a pályázati rendszer újragondolásával kapcsolatos javaslatainkat elmondjuk neki. Levelünkre válasz nem érkezett.

Ugyanakkor arra is felhívjuk a nyilvánosság figyelmét: 2025. január 1-jétől hatályossá vált a 2008. évi XCIX. törvény 2024. évi módosítása az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól, ami szerint mostantól (39/2. §) előadó-művészeti szervezet vezetői posztjára nem kötelező kiírni pályázatot, annak betöltésére meghívásos eljárást is alkalmazhat a fenntartó a mindenkori miniszter előzetes jóváhagyásával. Ennek előkészítése a Magyar Színházi Társaság teljes kihagyásával történt.

Társaságunk álláspontja az: a jelenlegi pályázati/meghívásos struktúra átláthatatlanságának, hibáinak fenntartása szakmaiatlan és észszerűtlen, amelynek az árát a magyar színházi világ fizeti meg.

A művészek, az alkotók. A társulatok. A közönség. A következő generáció. Ezek a hibák a bizalmat rombolják, a tiszteletlenséget táplálják, és a perspektíva – mely e döntések alapján kirajzolódik – senkinek nem adhat okot a büszkeségre. A pályázati rendszer egészét, a bizottságok összeállításának szabályrendszerét, a pályázatok elbírálásának szempontjait transzparensen újra kell fogalmazni. A Magyar Színházi Társaság felelősen vállalja, hogy ezt előkészíti színházi, közigazgatási, jogi szakemberek és a különféle szakmai szervezetek bevonásával.

Itt az ideje rendet tenni – felelősséggel tartozva a magyar kulturális élet egészének” – zárul a Magyar Színházi Társaság 2025. január 12-i közleménye.

Mit azt korábban megírtuk, Zalán János kinevezésévek kapcsolatban megszólalt a pályázat vesztesének számító Vidovszky György, a Kolibri Színház főrendezője. „Abban reménykedem, hogy a következő időszakban nem foszlik szét minden olyan érték, amelyet évtizedeken keresztül épített fel a társulat, és nem csalódik majd a Kolibri törzsközönsége sem a változások miatt. Mert sok változás lesz, ez biztos...” – írta a Facebookon.

A minisztérium a hírt egyébként néhány órával azután közölte, hogy lapunk részletesen beszámolt az igazgatóválasztásról. A Kulturális és Innovációs Minisztériumnak még 2024 karácsonya előtt küldtük el kérdéseinket – amit most január nyolcadikán megismételtünk –, de választ nem kaptunk, pedig a mostani hír szerint a döntést már 2024. december 19-én meghozták.