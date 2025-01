Mi a Házasság első látásra című párkapcsolati reality titka?

Súlyosan addiktívnek bizonyult a Házasság első látásra (Married at First Sight) a TV2-n, egy-egy műsorváltozás is nézői kommentek sokaságát zúdította az alkotókra, a csatornára. Magyarországon a párkapcsolati reality harmadik évada futott le nemrégiben, és ahogy az már lenni szokott, otthonok ezreibe költözött be Marica, Orsi, Judit, a két Reni, a két Zoli, Geri, Brumi, Szabi, no meg a szakértői csapat. De vajon mi a dán formátum – és a magyar változat – titka, ami hat héten át a képernyő elé tudta szögezni a közönséget?

Sokan emlékezhetnek rá, milyen hatalmas nézői érdeklődést váltott ki, amikor – sok év késéssel – nálunk is megjelent a Big Brother, illetve megszületett a magyar változata, a Való Világ. Nyugat-Európában akkor már kezdtek ráunni a valóságshow-k ezen első változataira, és később azzal is szembesültünk, milyen következményekkel járhat, ha valakit megfosztanak az intim szférájától, a legfontosabbtól, ami a személyes integritásának az alapját adja.

A reality persze azután sem ment ki a divatból, hiszen a kukkolás – és ezzel együtt a kárörvendés, az ítélkezés – vágya továbbra is hatalmas nézőszámokat tud generálni, ám az évek során sokat finomodott, illetve specializálódott. Létrejöttek túlélőshow-k, illetve „celebalázónak” titulált műsorok, amelyek még mindig azt a veszélyt hordozták, hogy a résztvevőket – részben – megfosztják az emberi méltóságuktól, de van utazós-versenyzős, illetve hűséges-megcsalós reality is, illetve láthatjuk a párkereső műsorok sorát, mint a Házasodna a gazda, A Nagy Ő vagy a Házasság első látásra.

Sminkes, pultos, tűzoltó

A felsorolt műsorok mindegyikének megvan a maga rajongótábora, de a párkereső realityk azok, amelyek mindannyiunk primer érzelmeire hatnak, hiszen a legtöbb ember céljai között szerepel az, hogy valódi társat találjon. A Nagy Ő rendkívül szórakoztató tud lenni, amennyiben túl tudunk lépni a teljesen művi világon, és látjuk felvillanni a szerkesztett tartalom mögötti társadalmi látleletet. A gazdák is „érdekesek” lehetnek, de ott viszonylag behatárolt közegben mozognak a szereplők,

a Házasság első látásra azonban viszonylag széles merítést ad a helyszíneket, illetve a társadalmi státuszokat, foglalkozásokat illetően is.

Az egyik titka tehát abban rejlik, hogy – bármennyire is szerkesztett tartalomról van szó producerekkel, rendezőkkel, vágókkal – bepillantást enged abba, hogyan gondolkodik, hogyan fejezi ki magát, milyen szófordulatokat használ egy sminkes, pultos, tűzoltó, műkörmös, fogorvos, jogász vagy könyvelő az ország különböző pontjairól. Hiszen mindannyian csupán egy bizonyos körben mozgunk, és tényleg érdekes látni, ki hogyan reagál bizonyos helyzetekre, hogyan önti szavakba az érzéseit, mert, ha kaptak is támpontokat, ezeket biztosan nem lehet „betanítani”.

Vergődő párosok

Jól választották ki tehát a szereplőket, sok néző tudott valamelyik karakterrel azonosulni, és gyanakodva figyelni a többit, és bár érték kritikák emiatt a szakértői csapatot, jól is párosították össze őket. Mert mit jelent ez esetben az, hogy „jól”? Most tegyük félre azt a valójában nonszensz dolgot, hogy házaspárként kell együtt élniük gyakorlatilag vadidegen embereknek, izgalmas és tanulságos dinamika alakult ki a párosok tagjai között, és mi ez, ha nem siker,

tekintve, hogy egy nézőszámra gyúró műsorról van szó.

A hat párosból kettő mondta azt a műsor végén, hogy együtt maradna (valószínűleg ők sincsenek már együtt, de erről egyelőre nem érkezett hír a bulvármédiából), és egy páros adta fel idő előtt a küzdelmet. Hogy őket miért engedték el, miközben más, szintén reménytelennek tűnő párost hagytak tovább „csiszolódni”, nem tudni. Rami és Miki kapcsolata talán már túlságosan eldurvult, de az is lehet, hogy Rami kislányára való tekintettel vetettek neki véget. Ha valami hiba felróható a szakértőnek, akkor ez: úgy párosították össze Ramit Mikivel, hogy a férfi megmondta előre, számára egy gyerek kizáró ok, és ezen nem is volt hajlandó változtatni.

Más kérdés, hogy Renit is úgy párosították össze Gerivel, hogy tudták, a lánynak kimondottan a sötétebb tónusú férfiak jönnek be, Geri pedig szőke, de erre lehetett azt mondani, hogy Reni próbáljon ezen dolgozni, elgondolkodni, nyitni, ami meg is történt, igaz, már későn. Reni kapott is a közösségi médiában a kommentelőktől, de sokkal érdekesebb volt látni a kigyúrt, kitetovált Geri vergődését, aki ahhoz szokott, hogy hódít a nőknél.

Köldökig kigombolt ing

Hasonló okból volt érdekes Orsi és Zoli párosa: a kigyúrt, kivarrt tűzoltó köldökig kigombolt ingben érkezett az esküvőre, és egy szemernyi kétely nem volt benne azt illetően, hogy ne hengerelne le bármilyen nőt. Na, Orsiban aztán emberére talált – sokan sajnálták, ahogy a műsor folyamán egyre bánatosabb képpel jött-ment, és szidták Orsit, de ezt értelmezhettük úgy is, hogy mindez milyen jó lecke volt a férfi számára.

A szakértők, Gaál Viktor és Tóth Melinda pszichológusok, valamint Nyírő András párkapcsolati konzulens persze nem is rejtették véka alá, hogy a párosok azért is álltak fel úgy, ahogy, hogy a felek fejlődjenek, tanuljanak egymástól, jelen esetben Zoli azt, hogy merje kifejezni az érzéseit, ne üssön el mindent egy poénnal. Orsi azonban már nehezebb dió, és talán

a műsor legneuralgikusabb pontja is hozzá kötődik,

ugyanis sokszor, sokféleképpen hangozott el ország-világ előtt, hogy milyen mély gyerekkori traumákkal küzd. És míg Zolinak ezt vissza tudta dobni azzal, hogy ő csak ne mondjon véleményt a családjáról, a szakértőkkel már nem tehette ezt.

Telt keblű, szőke asszisztensek

A kiindulópont természetesen az, hogy mindannyian maguk jelentkeztek a műsorba, és bár koránt sem lettek teljesen megfosztva az intim szférájuktól, vállalták, hogy véleményt mondnak róluk, hogy adott esetben fájó, megalázó helyzetbe kerülnek, és hogy válogatott jelzőkkel illetik majd őket: idegbeteg, nagyképű, gonosz, lelki sérült, szélhámos, pojáca. Biztosan volt, aki az ismertségre hajtott, és jól játszotta a szerepét, tehát ezek a jelzők is leperegnek róla, de

a többség, úgy tűnt, őszintén vitte vásárra a bőrét.

Ilyennek látszott Zoltán fogorvos és Marica jogásznő párosa, és Marica esete volt messze a legfelemelőbb a műsorban. Miután megtudtuk, hogy Zoltán fogorvos a telt keblű, szőke nőket kedveli, és valamilyen oknál fogva ők mindig az asszisztensei is, Marica még mindig állta a sarat, de amikor az hangzott el, hogy a – műsorbéli – férje számára nőként egyáltalán nem vonzó, sőt a fogorvos odaszúrta neki, hogy nem véletlenül nem vette el senki 48 éves korára – hát, nő legyen a talpán, aki ezt kibírja. Lehet aztán olyanokkal jönni, hogy több időre lett volna szükségük így meg úgy, de nem. Marica emelt fővel és végtelenül elegánsan hagyta ott végül a még mindig bizonytalankodó Zoltánt.

Drukkoló nagymamák, barátok

Ha tehát azt akarjuk megfejteni, hogy mi lehet a Házasság első látásra titka, akkor éppen ez: nézőként mindenki le tudja, le tudta játszani magának az adott szituációkat, és önigazolást kaphatott a saját elképzeléseire, adott esetben korábbi sérelmeire.

Nem az volt elsődleges tehát, hogy együtt maradnak-e a párok, persze ettől függetlenül izgulhattunk is.

A szakértők sokszor hangsúlyozták, hogy itt a párosok tagjai egyénileg is sokat tanulhatnak magukról, és amilyen szófordulatokat a „párterápiák” során használtak – persze nagyon leegyszerűsítve –, az nézői szemmel is hasznos lehetett, de azért ne felejtsük el: ez alapvetően egy szórakoztató műsor, ami nem akarja megváltani a világot, és mindenki annyit vesz ki belőle magának, amennyit szeretne.

Szóval érdekes kísérlet volt ez valóban, látni a legkülönfélébb civil embereket teljesen hétköznapi helyzetekben működni, beszélni, viselkedni. Láthattunk valós családokat, nagymamákat, barátokat, ahogy drukkoltak a fiaiknak, lányaiknak, hallhattunk eltérő tájszólásokat, és még a tetoválási trendekről is képet kaphattunk. Ez ma, a kétezerhúszas évek Magyarországának egy szelete, még akkor is, ha szerkesztők és operatőrök álltak lesben, hogy elkapják számukra legizgalmasabb pillanatokat. És reméljük, a szereplők az életben már találtak párt maguknak.

(Borítókép: TV2)