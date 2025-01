Meghalt Leslie Charleson, az amerikai General Hospital szappanopera Monica Quartermaine-je. Halálának hírét Frank Valentini, a sorozat ügyvezető producere erősítette meg az X-en.

Nehéz szívvel jelentem be, hogy kedves barátom és kollégám, Leslie Charleson elhunyt. Öröksége csak a General Hospitalban közel 50 évet ölel fel, és ahogyan Monica volt a sorozatban a Quartermaine család szíve, úgy Leslie is az egész stáb szeretett matriarchája volt. Hiányozni fognak a napi beszélgetéseink, a gyors észjárása és hihetetlen jelenléte

– idézi a Deadline Valentini búcsúját.

A négyszeres Daytime Emmy-jelölt Charleson 1977-től 2023-ig játszotta a szeretett matriarcha szerepét, egészségi állapota miatt azonban 2023 decemberében távozott a szappanoperából.

A Missouri állambeli születésű színésznő a televíziózásban a Flame in the Wind és az As the World Turns című szappanoperákkal alapozta meg a hírnevét, később pedig olyan sorozatokban játszott, mint a Vadnyugat, a Mannix, az Adam-12, a Happy Days és a Cannon.

A világhírű General Hospitalhoz 1977-ben csatlakozott. A karakterével szerzett hírnevét a mellrák elleni küzdelemben is felhasználta, a küzdelmet az ébresztette fel benne, hogy az általa alakított Monica Quartermaine-nél a 90-es évek közepén diagnosztizálták a betegséget.

A színésznőnek volt egy rövid életű házassága, 1988 és 1991 között G. William Demms felesége volt.