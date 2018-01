James Francót is zaklatással vádolják

Alig kapta meg James Franco vasárnap este a Golden Globe-ot a The Disaster Artist főszerepéért, több támadás is érte a Twitteren, sőt konkrétan a szexuális zaklatás vádja is felmerült ellene.

Ezekre a vádakra nyilvános szereplései alkalmával is többen rákérdeztek, például a The Late Show házigazdája, Stephen Colbert, ahol a színész először szólalt meg nyilvánosan a vádakkal kapcsolatban. Franco ellen szóló vádak azért is tűntek meglepetésnek, mert a Golden Globe-on ő is "Time's Up" kitűzőt viselt, felhívva arra a figyelmet, hogy véget kell vetni a nők elleni szexuális zaklatásoknak.

Az őt vádló egyik színésznő, Violet Paley azonban azt mondja, Francót csak az utóbbi hetekben kezdte el érdekelni a nők elleni szexuális zaklatások ügye. Őt ugyanis a színész orális szexre kényszerítette egy kocsiban, és az egyik, egyébként 17 éves barátnőjének is ajánlatot tett. Paley azt mondja, más olyan nőkről is tud, akiket Franco zaklatott.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?