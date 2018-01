Egyre durvább dolgokkal vádolják James Francót

Már öt nő vádolja szexuális zaklatással James Francót, aki vasárnap este nyerte el a Golden Globe-ot a The Disaster Artist főszerepéért. A díjátadón a színész is viselte a "Time's Up" kitűzőt, felhívva a figyelmet arra, hogy véget kell vetni a nők elleni szexuális zaklatásoknak. Ez háborította fel a nőket annyira, hogy egymás után álltak elő a Francóval kapcsolatos sztorikkal. Violet Paley esetéről szerdán beszámoltunk, ő azt állítja, hogy a színész orális szexre kényszerítette egy kocsiban, és az egyik, egyébként 17 éves barátnőjének is ajánlatot tett.

Ami közös Paley és a másik négy nő esetében az az, hogy mindannyian Franco tanítványai voltak az általa alapított filmiskolában, vagy mentorukként tekintettek rá. Egyikük, Sarah Tither-Kaplan a Los Angeles Timesnak elmesélte, hogy egy orgiajelenet forgatásakor, amit Francóval és más színésznőkkel vettek fel három évvel ezelőtt, Franco leszedte a nemi szerveiket takaró műanyagot az orális jelenet imitálása közben. Más nők is hasonló atrocitásokról számoltak be. Katie Ryan elmondta, hogy Franco elhitette a színésznőkkel, hogy szerepet kaphatnak, ha leveszik a ruhájukat, vagy szexjeleneteket játszanak el.

A színész ügyvédje, Michael Plonsker vitatja a vádakat, és felhívta a figyelmet arra a nyilatkozatra, amit Franco a The Late Showban adott. Eszerint mindenért vállalja a felelősséget, amit az életében tett, de a vádakkal kapcsolatban annyit mondhat, hogy azok nem pontosak. Amúgy meg támogatja a nőket abban, hogy hallassák a hangjukat. Azt is hozzáfűzte, hogy ha valamit elrontott, azt kész jóvátenni.