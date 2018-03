Kitiltották a Netflix-filmeket Cannes-ból

A jövőben a Netflix által gyártott és forgalmazott filmek nem indulhatnak a Cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában. Ezt a fesztivál művészeti vezetője jelentette be a Hollywood Reporternek adott interjúban.

A tavalyi versenyben két Netflix film is helyett kapott, Joon-ho Bong, Okja, illetve Noah Baumbach, The Meyerowitz Stories című filmje. A fesztivál vezetője ezt azzal magyarázta, hogy nem akarta, hogy úgy tűnjön a fesztivál, mint ami a múltban ragadt, azt sem akarta, hogy két menő rendező filmje inkább másik fesztiválon mutatkozzon be. Továbbá bízott benne, hogy rá tudja venni a Netflixet a mozis forgalmazásra.

Egy évvel később viszont már úgy döntöttek, nem kivételeznek, ha a Netflix továbbra is szeretne a mesés cannes-i környezetben bemutatni a filmjeit, nyugodtan megteheti, versenyprogramon kívül szeretettel várják őket. A nevezéshez, viszont moziba kell küldeniük a filmet.

Pénteken arról írtunk, hogy Steven Spielberg fejezte ki véleményét arról, hogy szerinte a Netflix által készített filmek nem érdemelnek Oscart. Szerinte ha valakinek a filmjét csak limitált ideig játsszák nagyon kevés moziban, akkor az versenyezzen az Emmy-n a tévéfilmek kategóriájában, de szerinte az Oscar azokról a filmekről kell, hogy szóljon, amiket oda is szántak a gyártók.

Spielberg nyilatkozata és a filmfesztivál döntése is a filmek és a mozik védelmének szól elsősorban, úgy, hogy a Netflix mellett az Amazon és az Apple is abban lehet érdekelt, hogy megfizesse a legnagyobb sztárok projektjeit, viszont azokat csak a saját platformján tegye elérhetővé, nem a klasszikus mozis forgalmazásban. Spielberg jóbarátja, Martin Scorsese legújabb Irishman című filmjét a Netflixnek készíti, amit valószínűleg nem lehet majd a mozikban látni.

Nem a Netflix-filmekkel kapcsolatos változtatás az egyetlen az idei Cannes-i filmfesztiválon. Tilos lesz idén szelfizni a sztároknak a vörös szőnyegen, amit részben praktikus okokkal magyaráztak, és azzal, hogy méltatlan az eseményhez az olcsó fényképezkedés. A jövőben nem lesznek sajtóvetítések a hivatalos bemutatók előtt, amivel a bemutatók jelentőségét akarják növelni.