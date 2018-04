Egy kislánytól retteghetünk az év horrorjában

"Az év legőrültebb horrorfilmje lehet ez" – írtuk, miután 2018 elején először láttuk a Hereditary előzetesét. Ari Aster első rendezése egy halott nagymamáról, illetve és az ő kedvenc unokájáról, Charlie-ról szól, akitől már a trailer két perce alatt is nagyon nyugtalanul éreztük magunkat.

A filmet a kritikusok is imádták, emlegették már például az elmúlt évek legőrültebb horrorjaként, de nevezték már az új Ördögűzőnek is, a Thrillist pedig azt írta, hogy a Hereditary vetítése alatt a moziterem sikolyai majdnem olyan félelmetesek voltak, mint ami a képernyőn történt. A film most egy második előzetest is kapott.

A Hereditary továbbra is 100 százalékon áll a Rotten Tomatoeson, a Graham család legfiatalabb és leghátborzongatóbb tagját Milly Shapiro alakítja benne, a kislány anyjának szerepében pedig az ausztrál Toni Collette látható, akit olyan filmekből ismerhetünk, mint A család kicsi kincse, a Hatodik érzék vagy a Nick Hornby regényéből készült Egy fiúról.

A film június 8-án kerül majd az amerikai mozikba, magyarországi bemutatóról egyelőre nincs hír, az első előzetesről itt írtunk.