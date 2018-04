Jöhet Margot Robbie újabb Öngyilkos osztag-folytatása

Margot Robbie ragaszkodott hozzá, hogy nő rendezze az Öngyilkos osztagban játszott karakterére, Harley Quinnre épülő, női szuperhősökről szóló önálló filmet, és a stúdió végül engedett neki, meg nyilván a korszellemnek is. Az egyelőre cím nélküli, második hasonló filmet Cathy Yan rendezi majd.

A Warner Bros. és a DC aláírtak Cathy Yan Kínában született, Hongkongban és Amerikában nevelkedett filmrendezővel az egyelőre cím nélküli, de nagyrészt Harley Quinnre épülő Öngyilkos osztag spin-off rendezésére - írja a Deadline. Ezzel Yan lesz a harmadik nő, aki DC-szuperhősfilmet rendez, a Wonder Womant rendező Patty Jenkins és a még bemutatás előtt álló Az új istenek-rendező, Ava DuVernay után. És ő lesz az első ázsiai nő, aki a céggel rendez.

Mindez nem csak Hollywood százéves hímsovinizmusa miatt meglepő döntés, de azért is, mert Yan szinte teljesen ismeretlen, mindössze egy, Dead Pigs (Döglött disznók) című filmet rendezett, amely a Sanghaj csatornáiban feltűnő disznótetemek miatt küzdő civilekről szólt. Igaz, ez a film nagy sikert aratott a Sundance filmfesztiválon.

A film a Birds of Prey című képregényeken fog alapulni, amelyekben Harley Quinn együtt küzd Batgirllel, Black Canary-val és Vadásznővel. Hogy ezek a karakterek a filmben is fognak-e szerepelni, azt még nem lehet tudni, de az biztos, hogy a főszereplők mind nők lesznek. Ahogy az író is az a Christina Hodson lesz, aki jelenleg épp a Batgirlt írja.

Robbie ezen kívül még számos, az Öngyilkos osztaggal összefüggő filmben fog szerepelni: a filmhez készül folytatás is, és szó van két másik, Quinnre épülő filmtervről is, a Harley Quinn Vs. The Jokerről és a Gotham City Sirensről is.