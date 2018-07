Meghalt Claude Lanzmann, a Soá rendezője

92 éves korában meghalt Claude Lanzmann francia filmes, írja a Deadline. Halálát a családja erősítette meg a francia Le Monde-nak. A rendező párizsi otthonában vesztette életét, a közlemény szerint "nagyon-nagyon gyenge" volt az elmúlt napokban.

A dokumentumfilmjeiről ismert Claude Lanzmann legismertebb munkája az 1985-ös Soá (Shoah) volt. A kilenc és fél órás dokumentumfilmben a holokauszt túlélői és a koncentrációs táborok náci őrei szólalnak meg. Lanzmann egyszer azt állította, hogy a holokausztot képtelenség filmre vinni, mert az ott történtek ábrázolhatatlanok és felfoghatatlanok, Steven Spielberget támadta is a Schindler listája miatt, a Saul fiát pedig elismerésképpen az anti-Schindler listájának nevezte.

A Soát korábban az Index is beválogatta a legegyedibb holokauszttal foglalkozó filmek közé. "A Shoah nem használ semmilyen archív felvételt, csak interjúkat a haláltáborok túlélőivel, szemtanúkkal, illetve háborús bűnösökkel is, akiket a rendező rejtett kamerával vett fel, a kész filmet pedig narráció és feliratok nélkül mutatta be. Az amerikai sajtó imádta a Shoaht a megjelenésekor, de voltak olyanok, akik súlyos kritikai észrevételeket a nyomasztó és fárasztó megvalósításra. Lengyelország viszont egyenesen felháborodott rajta, a közvélemény szerint szürke, antiszemita, és főleg, kollaboráló országként mutatta be a népet a film, a premier idején a betiltását szorgalmazták" – írtuk a cikkünkben.

"Kár lenne csak egyetlen filmet megjegyezni tőle, igaz tényleg remekmű a Soá. Tény, hogy hatalmas filmes volt, azok közé tartozik, akik meghatározták a filmművészet történetét, de író, újságíró, filozófus, a Les Temps Modernes folyóirat igazgatója, Jean-Paul Sartre barátja, Simone de Beauvoir élettársa is volt" – idézi az MTI a Le Monde cikkét.