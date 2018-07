Az Oscar-gálán fogjuk viszontlátni ezt az őrült filmet

Jorgosz Lantimosz már sokféleképp bebizonyította, hogy a betegesen őrült alapötleteknél semmi nem áll közelebb a szívéhez, legyen szó egy fura alternatív valóságban nevelkedő gyerekekről (Kutyafog), halottakat megszemélyesítő gyászsegítőkről (Alpok), büntetésből állattá változtatott szinglikről (A homár) és megátkozott, gyerekgyilkosságra rávenni próbált családról (Egy szent szarvas meggyilkolása). Az előzetesből úgy tűnik, hiába lesz kosztümös és hiába játszódik a királyi udvarban, A kedvenc (The Favourite) sem történelmi tabló lesz, hanem hasonlóan kettyent dráma.

A homár forgatókönyve miatt Oscar-díjra jelölt Lantimosz következő filmjének még csak most jött ki az első előzetese, de máris elkezdték azt rebesgetni, hogy A kedvenc a 2019-es Oscar-gála egyik nagy esélyese lehet, amiben már csak azért is lehet valami, mert pont az ilyen rebesgetések képesek tényleg a díjról szavazók figyelmébe sodorni egy filmet. És persze Emma Stone, Rachel Weisz és Olivia Coleman is: ők lesznek a főszereplők.

A sztori a 18. századi Angliában játszódik majd, Anna királynő udvarában, akinek, úgy tűnik, Lantimosz nemcsak leszbikus hajlamát kívánja kihangsúlyozni, de arra is rátesz egy lapáttal, amiről a történelemkönyvek azt írják, Anna "nem volt különösebben okos", és inkább félőrültnek fogja majd ábrázolni. A film arról fog szólni, hogyan borul fel az egyensúly Anna (Olivia Coleman) és bizalmasa/szeretője, Marlborough hercegnője (Rachel Weisz) között, amikor megérkezik a hercegnő unokatestvére (Emma Stone).

Az Oscar-latolgatóknak még az is fontos lehet, hogy a filmnek még a jelmeztervezője is Oscar-díjas (Sandy Powell a Carolból). És akkor is mutatják be, amikor a később Oscar-jelöltté váló filmeket be szokták: november 23-án lesz az amerikai premier, Magyarországról persze egyelőre még nincs hír.