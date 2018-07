Újabb díjat nyert a Virágvölgy

Csuja László Virágvölgy című, amatőr főszereplőkkel készült első mozifilmjét választotta a legjobb alkotásnak az időszerű problémákkal foglalkozó Párhuzamok és ütközések című kategóriában a palicsi filmfesztivál filmkritikusokból álló nemzetközi zsűrije - közölte a bírálóbizottság pénteken.

A film, amelyet Karlovy Varyban is díjaztak, napjaink Magyarországán játszódik, a történet szerint a külvárosi lakótelepen unatkozó Bianka hirtelen felindulásból ellop egy csecsemőt, majd kénytelen apát és otthont keresni, azonban senki sem fogadja be. Már-már feladná, mikor véletlenül találkozik a munkásszállón élő, jószívű Lacival, aki segíteni akar az utcán rekedt anyának, és eldönti, hogy mindenáron otthont teremt számukra.

A Chiara Spagnoli Gabardi olasz, Pavlina Jeleva bolgár és Maja Bogojevic montenegrói filmkritikusból álló bírálóbizottság indoklása szerint nagyon erős filmes történetről van szó, amely arról szól, hogy "a társadalom peremére szorult fiatalok hogyan keresik a szerelmet, és hogyan küzdenek meg a fennmaradásért egy elidegenedett társadalomban".

A fesztivál 12 kategóriájában több mint száz filmet mutattak be a rendezvény egy hete alatt. A versenyfilmek Németországból, Belgiumból, Fehéroroszországból, Svédországból, Macedóniából, Spanyolországból, Franciaországból, Dániából, Norvégiából és Magyarországról érkeztek. A mustrán nyolc magyar alkotást láthatott a közönség, egyebek mellett vetítették A hentes, a kurva és a félszemű, az Aurora Borealis - Északi fény, a Budapest Noir, a Viszkis és a Brazilok című mozit is. A nemzetközi zsűri döntése alapján a legjobb filmnek járó Arany torony-díjat a belga Lukas Dhont filmje, a Girl (Lány) című alkotás nyerte.

A Virágvölgy korábban már elhozott egy igen fontos díjat, A Karlovy Vary Filmfesztivál kelet-európai első- és második filmeket bemutató East of the West szekciójában volt Csuja László rendezésének, a Virágvölgynek a világpremierje, és itt el is nyerte a zsűri fődíját. A film a Magyar Nemzeti Filmalap elsőfilmeket támogató Inkubátor programjában készült, akárcsak a Cannes-ban díjat nyert Egy nap. A Virágvölgyről írt kritikánkat itt olvashatja.