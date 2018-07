Freddy Krueger után Slenderman kísérti a gyerekeket

Bár csak kitalált karakter, Slender Man nevéhez már valódi vér is tapadt.

Augusztus 23-án érkezik a magyar mozikba Az ismeretlen rém, vagyis az első Slenderman horrorfilm. A film második, két és fél perces előzetese most jelent meg. Slenderman figuráját egy Eric Knudsen nevű férfi találta ki 2009-ben, és azóta elképesztő internetes karriert futott be. Rengeteg rajongói oldal, fórum, videó foglalkozik vele, sok rajz, festmény, kollázs, képregény, novella készül róla. Amúgy egy magas, vékony, hófehér bőrű, sötét öltönyt viselő férfiról van szó, akinek nincs arca, a hátából pedig csápok állnak ki. Ezekkel kapja el, és öli meg az áldozatait, akik szinte mindig gyerekek.

A filmben is gyerekekre vadászik egy amerikai kisvárosban. Miután egy lány eltűnik, nemcsak a rendőrség, hanem a barátai is nyomozni kezdenek utána. Így bukkannak Slenderman nyomára, és ezzel borzalmak sora szabadul rájuk. Slenderman álmaikban is kísérti a gyerekeket, ebben nagyon hasonlít a sztori a Rémálom az Elm utcában filmekre Freddy Kruegerrel. A film rendezője Sylvain White, aki eddig főleg sorozatokat rendezett, a főszereplő pedig Joey King a Fargó sorozatból és a Vén rókákból.

A Slenderman-jelenségről már készült egy dokumentumfilm, azt az esetet járta körül, amikor 2014-ben a wisconsini Waukesha városában két 12 éves lány az erdőbe csalta, és tizenkilenc késszúrással megpróbálta megölni szintén 12 éves barátnőjüket. A lányok később azt vallották, hogy Slenderman mondta nekik, hogy öljék meg a lányt, mert ha nem, akkor a családjuk hal meg. A dokumentumfilmről és a Slenderman-kultuszról ebben a cikkben írtunk hosszabban.