Történelmi filmes pályázatot írt ki a Magyar Nemzeti Filmalap. Arról, hogy a Filmalap szeretne több, magyar történelmi hőstetteket bemutató filmeket látni a mozikban már korábban is írtunk, akkor Havas Ágnes az Info Rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy szerinte a hazai közönség a vígjátékok mellett a történelmi filmek iránt érdeklődik a legjobban.

Fotó: Szabó Adrienn

Most a pályázat hivatalosan is elindult, szeptember 15-ig kell elkészíteni a filmterveket. A pontos részleteket itt lehet elolvasni. Azt írják, hogy a részvételnek nem feltétele a filmes képzettség, vagy tapasztalat. A leírásban az is szerepel, hogy nem csak a történelemkönyvekből ismerős eseményekben és személyekben lehet gondolkodni, kevésbé ismert hősök is történetek is szóba jöhetnek, de kitalált szereplőkről is szólhat a film, amennyiben a háttérben megjelenik valamilyen valóságos történelmi esemény.

A pályázat során egy 3-5 oldal hosszúságú treatmentet kell leadni, amiben leírja a történetet és bemutatja a karakterek céljait és motivációit. Az elbírálás során nem csak azt nézik majd, hogy mennyire jó a téma, hanem azt is, hogy mennyire sikerül ezt érdekesen elmesélni.

A kiválasztott tervek alkotói egymillió forint összegű díjazásban részesülnek. A díjazott filmtervek számára majd egy újabb pályázatot hirdet majd a filmalap, amiken keresztül támogatják majd a tényleges forgatókönyv elkészítését.

A korábban megjelent Havas Ágnes interjúról a Magyar Idők úgy számolt be, hogy politikai oldalról egyre nagyobb a nyomás a Filmalapon azért, hogy készítsenek a magyar történelem hőseiről nagyszabású filmet. Erre Andy Vajna Twitteren reagált és azt írta, hogy politikával nem foglalkozik, őt csak a közönség véleménye érdekli.

A mai Magyar Idők cikk margójára. Engem a közönség véleménye és a filmesek tehetsége érdekel, politikával nem foglalkozom. Bízom benne, hogy a hamarosan induló történelmi filmes pályázaton minél több alkotó megméretteti magát. — Andy Vajna (@realandyvajna) July 26, 2018

Az utóbbi évek legnagyobb magyar filmsikerei, a Kincsem és a Saul fia valóban történelmi filmek, de szintén említésre méltó még Török Ferenc 1945 című filmje is. A Magyar Idők a Havas Ágnes interjúról azzal a címmel számolt be, hogy "Történelmi gagyi helyett hősfilmekre vagy szükség" ami azt jelentheti, hogy a Kincsemhez hasonló elsősorban szórakoztató filmek helyett inkább olyan alkotásokat szeretnének a mozikban látni, mint az első Orbán-kormány idején készült Hídember.