Polanski Bruce Lee-t hitte a felesége gyilkosának

Mike Moh fogja játszani Bruce Lee-t Quentin Tarantino legújabb filmjében, a Once Upon a Time in Hollywoodban (Volt egyszer egy Hollywood), írja a movieweb. De nem is ez az igazán érdekes, hiszen ennek a filmnek már egyszerűen nem lehet durvább a szereposztása. Ahogy azt korábban többször megírtuk, a főszereplők, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie és Brad Pitt mellett Al Pacino, Luke Perry, Dakota Fanning, Tim Roth, Damian Lewis, Michael Madsen és még vagy fél Hollywood szerepet kapott a Manson-banda által elkövetett gyilkosságról szóló filmben. Ezek mellett kevéssé izgalmas, hogy a leginkább az Empire sorozatból ismert Moh is bekerült a filmbe.

Az viszont már sokkal érdekesebb, hogy mit keres Bruce Lee karaktere a sztoriban, amiben DiCaprio egy Rick Dalton nevű egykori tévés kovbojt alakít, Pitt meg a kaszkadőrjét. Ők éppen azon agyalnak, hogyan kerülhetnének vissza a hollywoodi pikszisbe, amikor a Manson-banda tagjai meggyilkolják a szomszédjukban lakó Sharon Tate színésznőt, Roman Polanski feleségét és néhány barátját.



Fotó: Isaac Brekken / Getty Images Hungary Leonardo DiCaprio (B) és a rendező Quentin Tarantino részt vesznek a CinemaCon 2018 gála nyitóestjén

Ezt nagyjából mindenki tudja, de Tarantino filmje kitér arra a kevéssé ismert mellékszálra is, hogy miként került a képbe a későbbi mozisztár, Bruce Lee. Lee ekkoriban főleg abból élt, hogy harcművészeti oktatást tartott filmeseknek, így többek között Polanskinak és Sharon Tate-nek is, aki egy szerepre készült a segítségével. Lee korábban megemlítette Polanskinak, hogy elvesztette a napszemüvegét, a rendőrség pedig talált egy napszemüveget a gyilkosságok helyszínén, amiről azt hitték, hogy az elkövetőé lehet. Polanski részben emiatt, részben pedig mert Lee-t elég erősnek tartotta, hogy egyedül végezzen több emberrel, meggyanúsította őt. Persze hamar kiderült, hogy teljesen alaptalanul.

Tarantinóról régóta köztudott, hogy hatalmas Bruce Lee rajongó, erre egy csomó filmjében utalt is. Ezek után nem kérdés, hogy a Volt egyszer egy Hollywoodban ő is igazságot szolgáltat majd neki.

A filmet 2019. augusztus 8-án mutatják be a magyar mozik.