Nem az a lényeg, hogy miket mondtak nekem, hanem az, hogy elkezdtem el is hinni."

Ezekkel a szavakkal kezdi írását a New York Timesban a Star Wars: Az utolsó Jedik egyik főszereplőnője, az első ázsiai származású nő, aki főszerepet kapott a sorozatban. Kelly Marie Tran először szólalt meg azóta, hogy az online kommentelők folyamatos rasszista zaklatása miatt törölte magát az internetről.

A színésznő azt írja: a durva kommentek újra felébresztették benne azokat az érzéseket, amiket gyerekként érzett, amikor vietnami nyelven szólalt meg, de a többiek kigúnyolták, ezért 9 éves korában úgy döntött, inkább nem beszél így. Vagy amit 17 évesen érzett, amikor a barátjával és annak családjával ebédelt, és külföldi cserediáknak nézte a pincér. Mindettől pedig úgy érezte, ő más, ő nem tartozik a többiek közé, és nem is elég jó, csak azért, mert máshogy néz ki.

Ez az érzés, most már felismerem, a szégyen volt, és most is ezt éreztem: szégyent azok miatt a dolgok miatt, amelyek különbözővé tettek, szégyent a miatt a kultúra miatt, ahonnan érkeztem. Az ebben a legkiábrándítóbb, hogy egyáltalán ilyesmit éreztem."