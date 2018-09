Liam Neesonból és James Francóból is lehet itt akasztott ember

November 16-án kerül fel a Netflixre Joel és Ethan Coen (Nem vénnek való vidék, Fargo, A félszemű) új filmje, a The Ballad of Buster Scruggs. Ezé a filmé volt a legjobb forgatókönyv a velencei filmfesztiválon, most egy előzetes elejéig belenézhetünk, mi nyűgözte le annyira a zsűrit.

A Coen testvérek elég gyakorlottak már a western műfajában: a Nem vénnek való vidék 4 Oscar-díjat nyert, A félszeműt tíz kategóriában jelölték. A Buster Scruggs balladája viszont mindkettőhöz képest más lesz: ez egy "antológia" lesz, azaz több kisfilmből áll össze az egész. Úgy is volt, hogy egy hatrészes tévésorozat lesz, de végül nevezték a Velencei Filmfesztiválra, így nagyjátékfilmet csináltak belőle.

Mindenesetre az összes epizód Buster Scruggsról fog szólni. A Hollywood Reporter spoileres kritikája szerint a film jól ismert western-toposzokból fog összeállni, iróniával és cinizmussal: lesz magát a világ leggyorsabbjának beállító, valójában béna cowboy, lesz fura bankrabló, magának való aranyásó és vándorszínházi alak is. Ennél sokkal több az előzetesből sem derül ki:

A film szokás szerint sztárparádé lesz: James Franco, Liam Neeson, Brendan Gleeson, Zoe Kazan és Tim Blake Nelson mellett szerepel benne Tom Waits is. Az operatőr viszont ezúttal nem az Oscar-díjas legenda, Roger Deakins lesz, hanem a Coenékkel a Llewyn Davis világán is együtt dolgozó, ötszörös Oscar-jelölt Bruno Delbonnel.