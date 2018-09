Emilia Clarke a sárkányok után a karácsonyfákat hódítja meg

A napokban Emmy-díjat nyert Trónok harca 2019-ben véget ér. Az egyik főszereplő, a Daenerys Targaryent játszó Emilia Clarke gondoskodik róla, hogy ne csak A Sárkányok Anyjaként tekintsenek rá a rendezők: elvállalta a Last Christmas című karácsonyi romantikus film főszerepét, tudta meg a Hollywood Reporter.

A karácsonykor, Londonban játszódó történetről egyelőre még nem sokat lehet tudni, de azért azt lehet sejteni, hogy elég távol áll majd a hangvétele a Trónok harca mészárszékétől. A filmet a Universal stúdió gyártja, a rendező pedig az a Paul Feig lesz, aki a Koszorúslányok, a Női szervek és a Szellemirtók női verziója után a hetekben bemutatott Egy kis szívességet is megrendezte.

Clarke partnere az Amerikában a Crazy Rich Asians című hatalmas meglepetéssikerrel - a film egy hónap alatt visszahozta gyártási költségei hatszorosát, és négy hétig volt az amerikai mozis toplista első helyén - egy csapásra híressé vált Henry Golding lesz, aki az Egy kis szívesség férfi főszerepét is eljátszotta, szóval jól ismerik már egymást Feiggel.

A Last Christmas egyik forgatókönyvírója viszont még nála is nagyobb név: Emma Thompsonról van szó, aki a pályakezdő Bryony Kimmingsszel együtt írja majd a könyvet. Thompson emellett producer is lesz a projektben.

Emilia Clarke egyébként is tett arról, hogy ne nagyon lehessen beskatulyázni: játszott már korábban is romantikus komédiában (Mielőtt megismertelek), ő volt Sarah Connor a Terminátor: Genisysben, és játszott a Solo című Star Wars-filmben is.