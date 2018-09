Magyar Charles Bronson-hasonmással készült film Amerikában

Kovács Róbert már 1994-ben Amerikába utazott, hogy ott hasznosítsa, mennyire hasonlít Charles Bronsonra, de sokáig nem járt sikerrel. Most viszont egy kaliforniai rendező forgatott egy Bronson-filmek világát idéző filmet, vele a főszerepben.

A 2003-ban meghalt Charles Bronson az 1974-es Bosszúvágy (Death Wish) után még négy folytatásban játszotta el a főszerepet, azóta készült a filmből remake is Bruce Willis főszereplésével. Most viszont a magyar Kovács Róbert veszi a kézbe a fegyvert a sorozat eredeti címére rímelő Death Kiss című filmben, kihasználva, hogy milyen átkozottul hasonlít az amerikai színészre.

A Death Kiss kis költségvetésű, és a film előzetese alapján nagyon nagy ambíciókkal nem is rendelkező filmnek tűnik, de azt ki lehet mondani, hogy vonzerejét egy az egyben Kovács jelenti. A filmben szerepel még Daniel Baldwin (Alec, Stephen és William testvére) is.

A 63 éves Kovács Róbert "Bronzi" életéről már három éve írtunk. Eredetileg lovászként dolgozott Szilvásváradon, majd 1994-ben szerencsét próbált az Egyesült Államokban, hátha tud valamit kezdeni az adottságával. Nyolc évig élt New Yorkban, de nem járt sikerrel. Ezután kezdett olyan európai szórakoztatóparkokat keresni, ahol westernshow-kban léphet fel, dolgozott egy spanyolországi élményparkban seriffként, majd egy állatkertben a Kanári-szigeteken. Később több filmben, reklámban szerepelt, majd 2010-től ismét a spanyol szórakoztatóközpontban dolgozott.

2017 végén egyszer már dolgozott együtt Perezzel: akkor a From Hell to Wild West című westernt forgatták le.