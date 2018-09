Amikor a nyáron befutott a Mid90s első előzetese, valószínűleg nem kis fejtörést okozott a külföldieknek, hogy kiderítsék, mi az az istenverte szám a trailerben, amit egy panaszkodó Reddit-user szerint még a Shazam sem tud azonosítani.

A magyar sajtóban aztán elég nagyot futott, hogy – Wendy Rene tökéletes és gyönyörű After Laughter (Comes Tears) című soul-klasszikusa mellett – a Gyöngyhajú lány is felcsendül Jonah Hill első nagyjátékfilmes rendezésének előzetesében. Az Omega-szerzemény a második trailerből sem maradt ki.

Közben kiderült, hogy a film zenéjééért Trent Reznor és a 2016 óta szintén Nine Inch Nails-tag Atticus Ross felel. A páros korábban olyan mozik filmzenéit jegyezte, mint a Facebook indulásáról szóló Social Network – amiért Oscart is kaptak –, valamint a Rooney Mara-féle A tetovált lány – ami meg Grammyvel gazdagította őket.

A film egy 13 éves kissrác, Stevie gördeszkázással átvészelt nyarát mutatja be a kilencvenes évek Los Angelesében. A főszereplőt az Egy szent szarvas meggyilkolásából ismert Sunny Suljic alakítja, a nem éppen finom modorú bátyját pedig Lucas Hedges, akit A régi város, a Lady Bird és a Három óriásplakát Ebbing határában mellett a Holdfény királyságban is láthattunk.

A Mid90s világpremierje szeptemberben volt a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, Hill filmjét egyenesen zabálják a kritikusok, csupa szépeket írt róla a Consequence of Sound, a Variety és az IndieWire is. A filmet október 19-től játsszák az amerikai mozik, magyar bemutatóról semmi hír sincsen. Az első előzetesről itt írtunk.