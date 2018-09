Decemberben jön a mozikba a Rossz versek

2014 egyik legnagyobb meglepetése volt a magyar mozikban a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan. A mindössze 10 millió forintból és nagyon sok szívességből elkészített filmnek végül több, mint 60 ezer nézője volt, ahogy akkor is írtuk ennek tényleg sikerült megmutatnia, hogy milyen érzés a 2010-es évek Magyarországán 30-as fiatalnak lenni. A rendező, Reisz Gábor második filmje a Rossz versek sok tekintetben olyan, mintha a VAN nem hivatalos folytatása lenne. Most egy hangulatvideó kíséretében a készítők bejelentették, hogy még idén decemberben mozikba kerül a film.

A videóban jól ismert budapesti helyszíneket láthatunk, amire egy száguldó autóból vetítik ki a film címét. A videóhoz azt írták, hogy ez olyan, mintha "a film, inspirációs energiája végigosonna a városon."

Tavaly az Index is ott járt a Rossz versek egy forgatási napján, ez alapján foglaltuk össze, hogy milyen filmre is lehet számítani. Ebből kiderül, hogy miért lett végül Reisz Gábor rendező maga a főszereplő is, hogy kik azok a színészek akik visszatérnek a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan után és az is, hogy pontosan hány vers szerepel majd a történetben, ami december 27-én kerül a mozikba.

A Rossz versek egy Tamás nevű 30-as évei elején járó férfiról szól, akivel épp most szakított párizsi ösztöndíját töltő barátnője. Ezt követően visszatér Budapestre, ahol a múltjába révedve próbálja megfejteni, hogy hol csúszott ki a kezéből a saját élete.