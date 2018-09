Megérkezett az első előzetes a nehézkesen elkészült új X-Men filmhez, az X-Men: Sötét Főnixhez. A Trónok harcából ismert Sophie Turner főszereplésével készült filmetidén novemberben mutatták volna be, de a Fox elcsúsztatta 2019 februárra, sőt, egy ideig úgy tűnt, hogy nem is lesz az egészből semmi. Végül egyes források szerint a harmadát újraforgatták, míg más filmes lapok szerint csak két és fél hét, vagyis hollywoodi mértékkel átlagos mennyiségű pótforgatás kellett hozzá. A lényeg, hogy itt a kétperces előzetes:



A harmadik X-Men (Az ellenállás vége) már foglalkozott azzal, hogy mi történik Jean Greyjel, amikor kiderül róla, hogy sokkal nagyobb erő birtokában van, mint eddig gondolták. De a harmadik X-Men a franchise egyik legrosszabb része volt, ezután rebootolták az egészet. A film végén belebegtetett Dark Phoenix-sztorit végül nem tudták kidolgozni egy következő felvonásban, erre most kerül sor, megismerjük a gyerekkorát is. Persze ereje teljében is láthatjuk, a földre visz például egy helikoptert és a levegőbe küld egy rendőrautót.

A filmet Simon Kinberg rendezi, Sophie Turner mellett James McAvoy (Charles Xavier), Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Lawrence (Mystique), Nicholas Hoult (Beast) Alexandra Ship (Storm) Tye Sheridan (Cyclops) és Kodi Smit-McPhee ( Nightcrawler) szerepel majd benne.

Az X-Men: Sötét Főnixet Magyarországon 2019. február 7-én mutatják be.