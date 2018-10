Jack Blacknek is lesz Harry Potter-filmje

Bár Eli Roth munkásságának van egy kicsi, de elszánt rajongótábora a szerkesztőségünkben (két fő), nem mernénk mérget venni rá, hogy új filmje, a gyerekeknek szánt varázslómese, A végzet órája remekmű lesz. A most megjelent új, magyar szinkronos előzetes legalábbis egy erős Harry Potter hatást mutató kicsit közhelyes gyerekfilmnek tűnik a szokás szerint rendkívül idegesítő Jack Blackkel a főszerepben:

Roth, a Kabinláz, a Motel és a Kopp-kopp rendezője (és a Becstelen Brigantyk Medvezsidója) ezúttal John Bellairs amerikai író 1973-ban megjelent, magyarul ki nem adott könyvéből, The House with a Clock in Its Walls című regényből csinált filmet. Vagyis a sztori jóval a Harry Potter-könyvek előtt íródott, de mivel a filmváltozat utánuk jelenik meg, garantáltan mindenkinek ez fog eszébe jutni róla.

A történet középpontjában egy tízéves kisfiú Lewis Barnavelt áll, aki a szülei halála után a Michiganben élő nagybátyjához kerül, akiről hamar kiderül, hogy nem egy tipikus nagybácsi (őt alakítja Jack Black). A szomszédasszony sem egy átlagháziasszony (Cate Blanchett), mindketten varázslók, akik nem kis veszéllyel néznek szembe. (A főgonosz szerepében Kyle MacLachlan a Twin Peaksből.)

A végzet órája november 1-től látható a magyar mozikban.