Mégis jön a Z világháború folytatása

Jövő júniusban kezdik forgatni, és 2020-ban kerül a mozikba Brad Pitt zombifilmjének, a Z világháborúnak a folytatása. Ezt a producerek, Dede Gardner and Jeremy Kleiner jelentették be, és azt is megerősítették, hogy a filmet David Fincher rendezi majd. A folytatásnak sokkal hamarabb el kellett volna készülnie, de az első részhez hasonlóan ez a film is nehézkesen alakul. Először J.A. Bayona rendezőt (A lehetetlen, Árvaház) kérték fel rá, de ő inkább a Jurassic World folytatását választotta. Ezután a Paramount újabb és újabb premierdátumokat jelentett be, amiket folyton elhalasztottak.

Az első rész készítése annyira kaotikus volt, hogy végül 45 percet ki kellett vágni belőle, éppen azokat, amiket Magyarországon forgattak. Aztán teljesen új befejezést készítettek nem sokkal a premier előtt. Az első rész rendezője, Marc Forster és a film főszereplő/producere, Brad Pitt ki nem állhatták egymást. Ezek után kész csoda volt, hogy a végeredmény egészen nézhető, és anyagilag is sikeres film lett, 540 millió dollárt kerestek vele.

Pitt sokáig győzködte David Finchert, hogy vállalja el a második részt. Ők ketten már három filmet csináltak együtt (Hetedik, Harcosok klubja, Benjamin Button különös élete), és a háromból kettő igazi kultfilm lett azóta.