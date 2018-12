Bizarrul fest Will Smith az élő szereplős Aladdinban

Érdekesen fog kinézni Will Smith az élő szereplős Aladdin feldolgozásban. Amióta A szépség és a szörnyeteg élő szereplős feldolgozása 1,2 milliárd dollárt termelt világszerte, a Disney ráállt arra, hogy legendás animációs filmjeiből ilyen verziókat készítsen. 2019-ben jön a mozikba az élő szereplős Dumbó, Az oroszlánkirály és az Aladdin is. A filmet a szebb napokat látott Guy Ritchie rendezi, Aladdin pedig a Jack Ryan sorozatból ismert Mena Massoud lesz. Mellé nyilván kellett egy ismertebb arc is, így lett Will Smith a Dzsinn.

Azt viszont, hogy miként fest majd a Dzsinn bőrében, eddig nem láthattuk, hiába jelent már meg egy másfél perces előzetes a filmhez. Abban ugyanis szinte semmi nem látszott a szereplőkből, ellenben egy percen keresztül mutatták a sivatagot és a csillagos eget. Most viszont megjelentek az első képek Smith-ről, és egyelőre nem találjuk a szavakat arra, milyen Dzsinn is lett belőle. Az eredeti mesében ez a szereplő kövér, de a hízást a színész a fotók szerint nem vállalta be. Nem is ez a baj, inkább a bizarr lófarok a fején és az értelmezhetetlen szakáll. De mindenki döntse el maga, hogy milyen munkát végzett a jelmez-, és sminkszekció:

What could Will Smith possibly have done to deserve this? Jada is gonna have to do a whole episode of “Read Table Talk” about this hair piece. pic.twitter.com/wMm5fysIg0 — Saeed Jones (@theferocity) 2018. december 19.

Az Aladdin május 23-án kerül a magyar mozikba.