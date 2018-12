Johnny Deppet hivatalosan is kitették a Karib-tenger kalózaiból

Hónapok óta pletykálják, de most a stúdió hivatalosan is megerősítette: Johnny Depp nélkül folytatódik a szupersikeres (4,5 milliárd dollár bevétel), de az utóbbo részekkel eléggé elhalványuló Karib-tenger kalózai széria. Depp karaktere, a részeges, de minden slamasztikából szerencsésen kikecmergő Jack Sparrow kalózkapitány gyakorlatilag a házán vitte a filmeket, amíg azok igazán sikeresek voltak. Az 55 éves színész (és ezzel vélhetőleg a szerepe is) azonban elbúcsúzik a sorozattól, hivatalosan azért, hogy "új energiát és vitalitást kapjon" a következő film. Nem hivatalosan ehhez köze lehet Depp egyre sűrűbb magánéleti botrányainak és egyre furcsább viselkedésének.

A hatodik Karib-tenger kalózai filmet eredetileg 2018-ra tervezték, azzal a trükkel, hogy az előző résszel, a 2017-es Dead Men Tell No Talesszel együtt forgatják le, de végül ezt a tervet elkaszálta a Disney. Idén októberben terjedt el a sajtóban, hogy a stúdió megszabadul Depptől, és az új rész nem folytatás, hanem az egész széria megújítása és újragondolása lesz, a forgatókönyvet pedig a Deadpool írói, Rhett Reese és Paul Wernick készítik. Egyelőre ezt hivatalosan senki nem erősítette meg.