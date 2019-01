A Notre Dame-i toronyőrből is élő szereplős film lesz

Úgy tűnik, hogy akad még a Disneynél olyan animációs film, amiből élő szereplős verziót lehet készíteni. Most éppen 1996-os sikerük, A Notre Dame-i toronyőr megfilmesítése van soron. Victor Hugo 1831-es regénye, A párizsi Notre-Dame alapján készült rajzfilm óriási siker volt a kilencvenes években, 325 millió dollárt kerestek vele. A kor egyik legnagyobb sztárja, Demi Moore volt Esmeralda hangja, míg Quasimodót Tom Hulce, az Amadeus színésze alakította. (Mármint az eredeti változatban, nálunk nyilván szinkronnal ment.) Folytatás is készült hozzá A Notre Dame-i toronyőr 2. - A harang rejtélye címmel 2001-ben. Hogy az élő szereplős verzióban kik lesznek a főhősök, egyelőre nem tudni.

Victor Hugo regényéből persze készültek már élő szereplős filmek korábban is, 1997-ben például Salma Hayek és Mandy Patinkin főszereplésvel, de a mostani kifejezetten az animációs film, vagyis a meseváltozat sztoriját dolgozza majd fel.

Amióta A szépség és a szörnyeteg élő szereplős filmváltozata nem várt sikert hozott, és 1,2 milliárd dollárt kaszáltak vele, szakmányban készülnek a híres mesék élő szereplős verziói. Csak ebben az évben jön a Dumbó (Magyarországon március 28-án), aztán az Aladdin (május 23.), amit Guy Richie rendezett és Will Smith játssza benne a dzsinnt. Nyáron érkezik az élő szereplős Az oroszlánkirály (július 18.) lehet, ennek már az előzetese is majdnem rekordot döntött, 24 óra alatt 224,6 millióan nézték meg. Az eredetileg az angol nyelvvel való ismerkedésre kitalált rajzfilmsorozat, a Dóra, a felfedező is élő szereplős filmváltozatot kap, bár ez nem Disney produkció lesz.