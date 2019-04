A Bosszúállók végre elkezdenek bosszút állni

Megkezdődött a jegyárusítás Amerikában 2019 talán legjobban várt filmjére, a Bosszúállók: Végjátékra, a jeles pillanat örömére pedig a Marvel újabb egy percnyi jelenetet adott ki egy kisebb előzetes formájában. Ennek pedig tényleg örülhetünk, mert tele van új képsorokkal, amik egyrészt megerősítenek több korábbi elméletet, másrészt legalább annyi új kérdést nyitnak, mint amennyit lezárnak.

Aki nem szeretne spoileraknára futni, vagy hogy valami olyasmi elmélet rontsa el a szórakozását, ami talán igaznak bizonyul majd a filmben, itt még visszafordulhat.

Ahogy a legutóbbi Bosszúállók: Végjáték előzetesnél, úgy most is a Fekete Özvegy hajszíne segít az időbeli tájékozódásban. Ez alapján nagyjából összerakható, hogy milyen sorrendben érnek vissza a Bosszúállók a főhadiszállásra:

elsőként Marvel Kapitány csatlakozik hozzá és Amerika Kapitányhoz, de elég gyorsan visszatér még a Hangya is, hiszen mellettük teljesen szőke,

Tokióban, amikor összeszedi Sólyomszemet, még elég sok szőke van a hajában a vörös mellett,

majd amikor már újra a főhadiszálláson látjuk Mordállyal, Nebulával és Tony Starkkal, már sokkal hosszabb a haja.

Összességében ez az előzetes sokkal sötétebb hangulatú, mint a többi, kicsit "mindig napfelkelte előtt van a legsötétebb" érzése van az egésznek, mindenki szomorú, az elmúláson és a társak elvesztésén mereng, hogy aztán valóban bosszút állni induljanak Thanos ellen.

Persze ezekben a képekben láthatjuk, hogy Tony és Steve Rodgers gyorsan egymásra találnak , illetve hogy Pepper Potts túlélte a csettintést (sőt, még a jegygyűrű is ott van az ujján), a lényeg viszont ezek után jön. De hogy mik is?

Például Iron Man – a filmhez kiadott figurák alapján – Mark 85-ös páncélja, ami hatalmas ugrás ahhoz képest, hogy a Végtelen háborúban az Mark 50-es volt rajta, elég sok újdonságot várhatunk tehát a beleépített képességekben. Ami újdonság itt még, de nem a páncél kapcsán, hogy eddig ritkaságszámba menő nappali pillanatot láthatunk új hőseinkkel.

Kanyarodjunk vissza egy pillanatra Tony és Steve kézfogásához: egyrészt a háttérben fontos kiemelni a láthatóan a csettintés utáni New Yorkot, tele szeméttel és nem túl sok életre utaló nyommal, de ami ennél is fontosabb, hogy Amerika Kapitányon ugyanaz a ruha van, amit az Ultron kora, vagyis esetében három film óta visel. A gond, hogy itt teljesen más Tony hajszíne, mint a Végjáték alatt, könnyen lehet tehát, hogy valójában nem is csettintés után, hanem időutazásnak köszönhetően sokkal korábban vagyunk, és Amerika Kapitány ruhája nem más, mint egy őrült CGI-trükközés.

Korábban lesifotók alapján kiderült, hogy a Végjátékban valamilyen formában benne lesz az első Bosszúállókban játszódó New York-i csata, a hőseink pedig valami fura, a Deadpool-film időutazó karórájához hasonlító eszközt viselnek – ez lehet a kulcs, és itt is ezt a megoldást próbálhatják meg tovább rejtegetni.

Érdekesebb pillanat az is, amikor a Benetar megindul, belül ugyanis azt látjuk, hogy

a Fekete Özvegy újra szőke, rövid hajat visel,

Amerika Kapitány pedig a Tél katonája alatt használt, vagy ahhoz nagyon hasonló ruhájában van.

Emiatt felmerül, hogy ez jó eséllyel egy korai mellékküldetés idején történik, még azelőtt, hogy a Fekete Özvegy visszahozná Tokióból Sólyomszemet, de már azután, hogy Tony és Nebula visszatértek a Földre, hiszen ők voltak a Benetarban. Ugyanakkor nem látni őket az űrhajóban, amitől cska még érdekesebbé válik az, hogy merre is mehetnek.

Ha már űrhajók és mellékküldetés, a hatalmas hajó nem más, mint a Sanctuary II, vagyis Thanos hajója, amire épp két olyan gyűrűformájú hajó dokkol, amivel az előző Bosszúállókban találkoztunk New York egén. A Mordályt és Thort mutató képkocka hátterében ennek a hajónak a belső terét mintázó hátteret láthatunk, a terv része lehet tehát, hogy Thanost valamilyen formában saját hajóján lepik meg – vagy épp pont ez sül el balul, mert nem találják otthon a titánt, hiába utazzák át emiatt a fél világot, és új tervet kell kitalálniuk.

Az viszont szinte biztos, hogy ez nem a Thanosszal való (egyik) nagy összecsapást vezeti fel közvetlenül, hiszen annál – az előző trailerben már látott, lángoló romokkal tarkított bolygón – Amerika Kapitány megint egy új ruhában van (ezt tették az egyik friss plakátra is), ami nagyon közel áll a képregényből ismert klasszikus, pikkelyes hatású verzióhoz, a vállán a Bosszúállók A betűjével, Tony viszont a frissen megmutatott páncélt viseli.

Ők ketten, Thorral kiegészülve itt közelítenek a hatalmas, földbe szúrt kétoldalú kardja mellett gubbasztó Thanos felé a záró képkockákban. Amikor Thanos megérkezik, abból kiderül, hogy még mindig működőképes a csettintés alatt erősen megrongálódott kesztyű, az viszont, hogy egy hatalmas kardja is van, azt jelentheti, hogy Thor csapásával kiegészítve jelentősen csökkent az ereje.

Amit viszont nem láttunk egy másodpercre sem az új, egyperces előzetesben, az az előző trailerben elég hangsúlyos helyre kerülő fehér, szkafanderre hajazó kvantumruha, maradt tehát elég nyitott kérdés a filmről.

Az előzetesekről annyit tudni, hogy a stúdió összesen 8 percnyi jelenetet engedett felhasználni a promóanyagokhoz, miközben a film teljes hossza 182 perc lesz – eléggé sűrített, és időben szétszórt dolgokat kaptunk, amit érdemes észben tartani. Ahogy azt is, hogy a Végjáték trailerét záró monumentális hősroham pusztán a nézők lázba hozása miatt készült el, a filmben végül még csak hasonló sem volt, szóval nem árt óvatosnak lenni, mert hasonló átverés most is simán lehet a képkockák között.

A Bosszúállók: Végjáték április 25-én érkezik a magyar mozikba.