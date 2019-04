Hibáival együtt is szerethető a Dumplin

Ha jobban megnézzük, akkor nem készül manapság túl sok olyan film, mint a Dumplin’ - Így kerek az élet. Vígjáték, musical kategóriába sorolják be, de ennél sokkal fontosabb, hogy nem csak a rendezője (Anne Fletcher) és a forgatókönyvírója nő (Kristin Hahn), de egyébként is csupa női kapcsolat van a fókuszában és a kihagyhatatlan szépfiút leszámítva, nincsenek is benne férfi karakterek. Bár az utóbbi években komoly változások történtek Hollywoodban, az elmesélt történetek jelentős része férfi látásmódot tükröz. A Dumplin’ hangvétele ettől lesz olyan üdítő, ami néha azt is képes velünk elfeledtetni, hogy mennyi, más filmekben már sokszor látott jeleneten keresztül bontakozik ki a történet. Mint például:

Bár a filmet Jennifer Annistonnal adják el fontos megjegyezni, hogy az abszolút főszerepet Danielle Macdonald alakítja. Ő Willowdean, aki az édesanyjától a film címében is szereplő becenevet kapta. Will elég messze esett az édesanyjától, Rosie-tól, aki gimnazista korában megnyerte a helyi szépségversenyt és azóta is ezzel az örökséggel foglalkozik. Az öregedés ellen sikeres harcot vívó anya minden évben a fővédnöke és első számú szervezője ennek az eseménynek, de Willt inkább a nagynénje nevelte, aki megjelenésben és attitűdben is közelebb áll a lányhoz. Mikor viszont elindul a film története, Lucy már halott, ezért Willnek és az édesanyjának is ki kell találnia, hogyan kezelik a helyzetet.

Ennyit ér IMdB: 6.7/10 Metacritic: 53/100 Rotten Tomatoes: 63/100 Index.hu: 6/10

Will egy véletlen folytán rájön, hogy szeretett nagynénje is el akart indulni annak idején a szépségversenyen, de végül soha nem nyílt rá alkalma, ez pedig elég Willnek ahhoz, hogy beadja a jelentkezését. Ez aztán más lányokat is nevezésre sarkall, például a rövid hajjal és fiús testalkattal rendelkező Hannah-t, vagy a szintén molett Millie-t. Mindezt eredetileg azért teszik, hogy rámutassanak, mennyire beszűkült gondolkodás alapján döntik el, hogy kik azok, akiket egy szépségversenyen díjaznak, közben viszont megváltozik a hozzáállásuk.

Will egy klasszikus amerikai hamburgerezőben dolgozik az iskola mellett, és természetesen fülig szerelmes Bobba, a jóképű és kedves kollégájába. A filmből nem hiányzik tehát a szerelmi szál, de igazán jó, hogy nem az ezzel kapcsolatos bonyodalmak töltik ki a játékidő legnagyobb részét. Helyette inkább az a fontos, hogy Will és Rosie közelebb tudnak-e kerülni egymáshoz, illetve hogy a szépségverseny milyen hatással van Willre, illetve a barátnőire.

Az egy másik kérdés, hogy a párbeszédek sajnos nem annyira viccesek, de a texasi kisvárosi környezetet érzékeltetésével a rendező elég sok mindenért kárpótol, ráadásul Macdonald és Anniston is jól működik a szerepben, amivel képesek kompenzálni az eredetiséget nélkülöző helyzeteket.

Annistonnak simán el lehet hinni, hogy ő az egykori szépségkirálynő, aki beleragadt ebbe a szerepbe és fogalma sincs, hogy mit kellene kezdenie a lányával, aki viszont nem illik bele abba a világba, ahol az anyja mindig is a legjobban érezte magát. A hollywoodi castingosok valószínűleg ezek után sem rá fognak először gondolni, ha egy anyukát keresnek a filmjükbe, pedig jól áll ez neki, és vicces is tudna lenni, amit itt csak 1-2 alkalommal tudott csak megmutatni, pedig biztos jót tett volna a Dumplinnak, ha akad még benne néhány poén.

A lendületes nyitás után, amihez sokat hozzátesznek Dolly Parton dalai, szépen lassan kifogy a lendület, valamint a minimális eredetiség és a lázadó szellem a történetből, hogy aztán veszélyesen közel kerüljön a sima szépségkirálynős filmek stílusához. Benne van a kínosan sikerült válogatás, az utolsó pillanatos békülés, és a nagy felkészítést bemutató montázs is. De a Dumplin emlékezetes pillanatai azok, amikor hagyja érvényesülni a színészek között meglévő összhangot és rávilágít, hogy egyébként elég sok baj van a szépségversenyek intézményével, aminek a hatása mindenkihez elér. Kár, hogy ezt nem sikerül címszavakon és könnyen skandálható mondatokon túl is bemutatni a történetben.

Danielle Macdonald karaktere az egyetlen, akit megismerünk annyira, hogy tényleg igazi emberként tudjunk hozzá viszonyulni, mert a többiek sajnos 1-2 jellegzetes vonásnál komolyabb mélységet nem kapnak.

A Dumplin ennek ellenére sem katasztrófa, még akkor is ha ott van benne egy sokkal okosabb és emlékezetesebb film lehetősége, egy olyan filmmé, ami nem csak beszélni tud arról, hogy mi is a baj a szépségversenyekkel, de azt be is tudja ágyazni egy történetbe. Bár lehet, hogy az nem egy ilyen széles közönségnek szánt vígjáték lenne.