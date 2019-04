Kínai kalózok a teljes Bosszúállók 4-et feltolták a netre

Kevin Feige, a Marvel atyaúristene tán egy hete akadt ki rettenetesen, mert a nálunk ma bemutatásra kerülő Bosszúállók: Végjátékból pér jelenet kiszivárgott a netre, és a Redditen futótűzként végigfutó spoilerparádé később a Twittert is megjárta, és elég sok emberhez eljutott.

Hát ez nagyon nem volt szép

- nyilatkozta Feige, és mindenkit arra kért, hogy ne spoilerezze el a filmet azoknak, akik még nem látták. Láss csodát, az internet népe tök jó fej lett, és nem jött ki több részlet egy ideig, sőt, a kritikusok is szinte csak spoilermentes beszámolókat közöltek le (mi is). Szépen elterjedt a #DontSpoilTheEndgame is, mindenki boldog tudatlanságban közelítette a ma reggelt.

Jött ám a kínai premier, amitől a Disney 100 millió dolláros bevételt vár, mármint csak az első naptól, és ezzel párhuzamosan az első, kamerás kalózverzió is, nagyjából a hivatalos bemutató vége után 10 perccel. Aki nagyon akarja, most is megtalálhatja (v.ö. - ami egyszer kikerült a netre, azt a Jóisten se szedi le többé), de ne hülyéskedjünk már, egy homályos videón ki a tököm akarja megnézni azt a filmet, amit tényleg csak bazinagyban lehet igazán élvezni csak azért, hogy spóroljon 1800 forintot???

A film bemutatójától az elemzők 280-300 milliós nyitányt várnak, ami, a kínai és a többi ország bevételével együtt

az első három napban 900 millió dollárra is felmehet,

amivel bőven letaszítanák a trónról az előző Bosszúállók-filmet a maga 640,5 millió dollárjával (igaz, abban a két héttel későbbi kínai bemutató 191 milliója nem szerepelt, de a 900 millió így is rekord lenne).