2018 legjobb filmjének rendezője új projekten dolgozik

Pár hónappal azután, hogy a Zöld könyv nyert az Oscar-gálán, a rendezője, Peter Farrelly már új filmen dolgozik. Hogy mi lesz a címe és mikor mutatják be, azt egyelőre nem tudni, ami biztos, Joanna Molloy és John “Chickie” Donohue The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War című könyve alapján készül, és Donohue életéről szól majd. A férfi 1967-ben úgy döntött, elutazik Vietnamba, hogy megkeresse néhány iskolai barátját, akik ott szolgáltak éppen - írja a Variety.

Nem meglepő, hogy Farrelly egy újabb utazós filmet forgat, hiszen ezek már a védjegyévé váltak, és a legutóbbival ugye jó pár szakmai elismerést is begyűjtött.

Nem tudom, miért alakult ez így, de biztos, hogy nem tudatosan: nem úgy dolgozom, hogy „tegyünk azért egy nagy utazást is a filmbe, mert nincs is annál jobb”, sőt, ha ennek tudatában lettem volna, ki is hagytam volna, mert nem akarom mindig ugyanazt csinálni. De mit csináljak, erről szólt a történet

- nyilatkozta nekünk, amikor a Zürichi Filmfesztiválon készítettünk vele interjút a Zöld könyv miatt.