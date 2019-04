Minden rekordot megdöntött első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték

Minden korábbi rekordot megdöntve 1,2 milliárd dolláros globális bevételt hozott első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték és sosem látott gyorsasággal lépte át az egymilliárd dolláros küszöböt – írja a a forgalmazó Walt Disney bejelentése alapján az MTI.

A filmre hazai piacán, az Egyesült Államokban és Kanadában 350 millió dollár értékben váltottak jegyet, messze felülmúlva a legvakmerőbb várakozásokat is, de a külföldi, 640,5 millió dolláros bevétel is jóval magasabb minden eddiginél, 330,5 millió dollárral pedig nyitóhétvégi rekordot döntött a világ második legnagyobb mozis piacán, Kínában is.

A korábbi észak-amerikai nyitóhétvégi bevételi rekordot a tavaly bemutatott Bosszúállók: Végtelen háború tartotta 257,7 millió dollárral, a Végjáték induló bevételét 260-300 millió dollár közöttire becsülték. A Marvel-moziuniverzumban egyébként ez volt a nyolcadik film, ami elérte az egymilliárd dolláros határt.

A Bosszúállók: Végjátékban, amely 22 Marvel-szuperhősfilm végére tesz pontot, a közönség olyan közkedvelt hősökkel találkozhat, mint Vasember, Thor és Fekete özvegy. A film a tavaly bemutatott Bosszúállók: Végtelen háború történetét folytatja, amelynek végén számos Marvel-hős vált porrá. A Végjátékban a túlélők a szupergonosz, Thanos ellen küzdenek. A főszereplők között van Robert Downey Jr., Chris Hemsworth és Scarlett Johansson.

A Bosszúállók: Végjáték a premier után kedvező kritikákat kapott: a véleményeket összegző Rotten Tomatoes honlapon 97 százalékos a pozitív tetszési indexe, és mi is szerettük.