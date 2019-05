A királyi pár ellátogat Downton Abbey-be

Downton Abbey 2011-ben debütált a tévében és hat évadot élt meg. A XX. század első felében egy angol vidéki kastélyban játszódó történet egy arisztokrata család és személyzete életét mutatta be, és világszerte nagy sikert aratott a közönség és a szakma körében is, összesen 3 Golden Globe-díjat és 15 Emmy-díjat nyert meg. 2017-ben már azt pletykálták, hogy a sorozat kap egy játékfilmes folytatást, 2018 nyarán már biztos volt, hogy a Crawley család visszatér. A napokban pedig megérkezett az első előzetes is a filmhez.

A filmben Maggie Smith, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern és Laura Carmichael is sorozatbeli szerepét alakítja, Jim Carter pedig ismét eljátssza a főkomornyikot. A forgatókönyvet a sorozat alkotója, Julian Fellowes írta. Rendezője Michael Engler, aki néhány epizódot a szériából is jegyzett. Az előzetes alapján a film fő motívuma a brit királyi pár látogatása lesz, illetve az, hogyan készülődik a család a jeles vizitre - írja az MTI.

A magyarországi bemutató szeptember 12-én lesz.