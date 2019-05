Máris Oscar-esélyesként emlegetik az új Tarantino-filmet

Csak szerdán mutatták be Cannes-ban, de a filmes lapok máris Quentin Tarantino új filmjének, a Volt egyszer egy Hollywoodnak Oscar esélyeit taglalják. A film fogadtatása jó volt, a vetítés után hét percig tapsolt a közönség, és a Rotten Tomatoes nevű kritikagyűjtő oldalon is kiemelkedő, 95 százalékon áll. (44 kritika alapján.) Ezért kezdtek el máris arról cikkezni, hogy a film jó eséllyel ott lesz a jövő évi Oscaron. Nemcsak a rendezőt, de a film sztárjait, Leonardo DiCapriót és Brad Pittet is a jelöltek közé várják.

A Variety ugyanakkor megjegyzi, hogy még csak május van, rengeteg ígéretes film még nem került mozikba. Ilyen többek között a The Irishman, Martin Scorsese új gengszterfilmje. Ebben legalább annyi sztár szerepel majd, mint a Volt egyszer egy Hollywoodban, többek között Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Keitel és Joe Pesci. Az, hogy a Netflix forgalmazza majd, a Variety szerint többé nem akadály az Oscaron, figyelembe véve a Roma sikerét a legutóbbi díjkiosztón.



Egy másik Cannes-ban bemutatott film, a zéró pénzből készült The Lighthouse is megszorongathatja Tarantino filmjét. A Robert Pattinson és Willem Dafoe főszereplésével készült film egyelőre egyetlen negatív kritikát sem kapott, 100 százalékon áll a Rotten Tomatoes-on. A főszereplőt szintén az Oscar esélyesek között emlegetik, hozzátéve, hogy Willem Dafoe pedig a mellékszereplő kategóriában szorongathatja meg Brad Pittet.

A Volt egyszer egy Hollywoodot július 26-án kezdik el vetíteni a mozik több országban is, a magyarországi bemutató viszont csak augusztus 8-án lesz.