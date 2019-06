Guillermo del Toro szállítja a nyár egyik legijesztőbb horrorját

A Super Bowlon idén a beharangozott filmek és sorozatok között szerepelt Scary Stories to Tell In the Dark című horrorfilm. Akkor csak pár pillanatot mutattak be belőle, de most érkezett meg az nagy, hivatalos előzetes.

A film Alvin Schwartz azonos című könyvsorozata alapján készült, az egyik forgatókönyvírója és producere pedig nem más mint az Oscar-díjas Guillermo del Toro. A rendezést André Øvredal (A trollvadász, A boncolás) vállalta. Mellettük Patrick Melton és Marcus Dunstan, több Fűrész film alkotói vettek részt Alvin Schwartz történeteiknek megfilmesítésében, illetve Dan és Kevin Hageman is az írók között szerepel.

Del Toro 2014-ben vágott bele ebbe a projektbe, és úgy volt, hogy ő ül majd be a rendezői székbe is, de ezt a feladatot átadta Øvredalnak. A történet pedig a következő: egy csapatnyi tinédzser megtalál egy ijesztő sztorikkal teli könyvet, és egy idő után észreveszik, hogy ami le van írva benne, az a valóságban is megtörténik, és az ő életük is veszélyben forog.

A Scary Stories to Tell in the Dark amerikai bemutatója augusztus kilencedikén lesz, az IMDb-n magyarországi premierről egyelőre nem találtunk információt.