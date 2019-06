Női bunyó lett a legjobb, agyondíjazták a Bosszúállókat

Az arany popkornnal járó MTV Movie & TV Awards nem a legnagyobb presztízsű díj Hollywoodban, de az egyik legfelszabadultabb, tavaly például a vendégségben való kakálásról beszélt hosszasan A Galaxis Őrzői sztárja, Chris Pratt. Idén a Marvel szuperhősfilmjei kapták a legtöbb díjat, ami nem csoda, hiszen a közönség szavazatai döntenek.

A legjobb film a Bosszúállók: Végjáték lett, innen került a legjobb hős is (Robert Downey Jr. Vasembere) és a legjobb főgonosz (Josh Brolin Thanosa) is. A Marvel ezen kívül is kapott díjat: a legjobb csatajelenetet Marvel kapitány és Minn-Erva küzdelmének szavazták meg. A díj átvételekor Brie Larson két dublőrével lépett színpadra, elmondva, túl, azon, hogy ők végezték a kaszkadőrjeleneteket, ők edzették Larsont a filmhez. Ingrid Kleinig és Joanna Bennett a színpadon elmondták: gyerekkori barátnőkként együtt nőttek fel, és mindig olyanok akartak lenni, mint Lara Croft és G. I. Jane, úgyhogy remélik, a díj több lányt inspirál majd, hogy tisztába jöjjenek az erejükkel. És megköszönték Larsonnak, hogy ilyen látványosan elismeri a munkájukat, ami szerintük elég nagy ritkaság, pedig sokat jelentene a kaszkadőr-szakmának.

A legjobb sorozat a Trónok harca lett, a legjobb színész pedig Lady Gaga a Csillag születikből (a díjátadón már két éve eltörölték a nemek szerinti csoportosítást). A legjobb sorozatszínész Elisabeth Moss, A szolgálólány meséje főszereplője lett, a legrémisztőbb alakítás díját pedig Sandra Bullock kapta a Bird Boxért. A legjobb zenés pillanat is hozta a papírformát: természetesen itt is az Oscar-díjas Shallow című szám nyert a Csillag születikből.

Az idei gálát egyébként, úgy tűnik, mindenki komolyabban vette, így elmaradtak a vicces szónoklatok. A generációs díjat elnyerő Dwayne Johnson olyan hatalmas bölcsességeket osztott meg a közönséggel, mint hogy a legjobb az, ha önmagadat adod, Bullock egyszerűen a filmről beszélt, az úttörő-díjat nyerő Jada Pinkett-Smith azt mondta, hogy nem is érzi magát pionírnak, és így tovább.