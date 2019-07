Megszűnik az utolsó Odeon-videotéka

Régen az Odeon volt az egyik legnagyobb név a magyar videotékák és VHS-kiadók között, majd ahogy az idő múlt, és az internet növekedett, az Odeon tékái sorra bezártak vagy elköltöztek, mára már csak egy maradt meg közülük. Most pedig úgy néz ki, az is átalakul archívummá, és az Odeon-korszak ezzel tényleg mindjárt véget ér.

A Hollán, a Corvin, a Puskin és a Tabán volt kezdetben az Odeon négy videotékája. Az első és a nagybetűs a Hollán Ernő utca 7. szám alatti kölcsönző volt, amely 1993-ban nyitott, 2003-tól pedig itt működött az Odeon-Lloyd mozi is. Ez alakult át később, 2012-ben a ma is működő Budapest Jazz Clubbá, a Hollán pedig új helyre talált a Teréz körúti Művész moziban. A többi téka kevésbé volt szerencsés, a Puskin 2012-ben szűnt meg, a Tabán habár ebben az évben átköltözött az Átriumba, szintén csak pár évig húzta. A Corvin 2018-ban zárta be a kapuit, ennek emlékére készült a Volt egyszer egy téka című film is.

A Művész tékája volt az egyetlen, amely az Odeon hányattatásai ellenére talpon maradt, minden nap délután 2-től este 10-ig tartó nyitva tartással. Úgy néz ki azonban, hogy most ez a nyitva tartás minden péntek délután 3-tól 6-igra változik, így az utolsó Odeon is megszűnik eredeti valójában létezni. A tékában ezt a kiírást függesztették ki:

“A videótéka 2019. július 1-től archívummá alakul. Az állományt továbbiakban nem bővítjük új megjelenéssel, ám a már meglévő filmek kölcsönzési idejét jelentősen meghosszabbítjuk.”

Az erről szóló táblából pár darab megtalálható kifüggesztve a tékán belül, a videotéka munkatársa szerint pedig ugyanezt a szöveget az elmúlt két hétben osztogatták szórólapként is. A téka azóta tegnap Facebookra is kiírta közleményét, ahol kommentben hozzáteszik, hogy a Corvin állománya is hozzájuk került.

Az Odeonnal kapcsolatban szerkesztőségünk megkereste a fenntartó Budapest Film Zrt.-t, ők azonban kérdéseinkre eddig nem válaszoltak.

(Borítókép: Odeon filmkölcsönző facebook)