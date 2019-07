Lesz 4. Thor-film, Taika Waititi visszatér rendezőként

A szakmailag és pénzügyileg is sikeres Thor: Ragnarok rendezője visszatér a sorozat 4. részét dirigálni, sőt, a forgatókönyvet is ő írja, írja a Hollywood Reporter és az EW.

Ez viszont azt jelenti, hogy a rendező korábban bejelentett projektje, a kultanime alapján készülő élőszereplős Akira csúszik. Iparági források szerint az utóbbit készítő Warner Bros. stúdió annyira akarja Waititit a rendezői székbe, hogy hajlandó megvárni, amíg leforgatja a Marvel filmjét. Az Akira egyébként a forgatókönyv miatt kezdett el csúszni, emiatt váltott fókuszt Waititi is.

Waititi visszatérése a Marvelhez azért nagy hír, mert ő volt az, aki olyan jól át tudta alakítani Thor karakterét, hogy a Chris Hemsworth alakította skandináv isten lett az egyik legkedveltebb szereplő a Marvel-filmekben. Hemsworth korábban el is árulta, hogy csak azért nem akarja végleg elhagyni a szerepet, mert Waititi filmjében annyira új módon sikerült megközelíteni, hogy az meghozta a kedvét a további filmekhez. És persze a mostani bejelentés valószínűleg azt is jelenti, hogy visszatér a Marvel moziverzumba Korg is, a kőtestű űrlény, akit Waititi alakít.

A Thor megelőzve, Waititi következő filmje a Jojo Rabbit lesz a mozikban. A második világháború idején játszódó film egy tízéves kisfiúról szól, akinek a legnagyobb vágya, hogy bekerühlessen a Hitlerjugendbe, és a képzeletbeli barátja Adolf Hitler, akit Waititi alakít.