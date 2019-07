Nem csak egy horrorbohóc lesz ősszel a mozikban

Új előzetest kapott A Lidérces mesék éjszakája című horror. A Lidérces mesék éjszakája (Scary Stories to Tell In the Dark) Alvin Schwartz azonos című könyvsorozata alapján készült, egyik forgatókönyvírója és producere pedig nem más mint az Oscar-díjas Guillermo del Toro. A rendezést André Øvredal (A trollvadász, The Autopsy of Jane Doe) vállalta. Eredetileg a rendező is Guillermo del Torro lett volna, de a projekt készítése annyira elhúzódott, hogy végül kiszállt a rendezői székből.

Az alapsztori egyébként a horrorfilmekben megszokott sablonokat idézi, egy csapat tinédzser talál egy ijesztő sztorikkal teli könyvet, elkezdik olvasni, és egy idő után észreveszik, hogy ami le van írva benne, az a valóságban is megtörténik. Nekik pedig mindenféle szörnyűséges lények elől kell menekülniük. Többek között egy ijesztő bohóc és valami nyálkás lény kergeti a srácokat. (Ami azt jelenti, hogy az Az folytatása mellett egy másik bohóctól is retteghetünk.) "Nem te olvasod a könyvet, a könyv olvas téged" - hangzik el a lényeg az előzetesben.

A Lidérces mesék éjszakáját 2019. november 28-én mutatják be a magyar mozik.